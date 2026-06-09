Universitario no tendría todo perdido, con el refuerzo de Raúl Ruidíaz. Conoce el motivo inesperado, que acercaría más al delantero nacional.

Un verdadero terremoto sacude las oficinas de Universitario de Deportes en pleno mercado de pases. La directiva crema habría encontrado una vía inesperada para concretar el ansiado retorno de Raúl Ruidíaz.

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Según información del entorno del club revelada por el periodista Gustavo Peralta en Linkeados, el regreso de “La Pulga” no estaría condicionado por el futuro del extranjero Sekou Gassama. El factor determinante que cambiaría todo en Ate es la sorpresiva salida de José “El Tunche” Rivera.

El “Tunche” Rivera tiene la llave del fichaje

La dirección deportiva merengue contempla que el espacio para Ruidíaz se liberará únicamente si Rivera deja la institución de inmediato. Si se concreta la partida del atacante, el histórico goleador ya tendría todo prácticamente acordado para iniciar su cuarta etapa en el club.

Este nuevo panorama altera drásticamente las peticiones originales del director técnico Héctor Cúper. El estratega argentino solicitaba un delantero joven y extranjero, pero las recientes reuniones con la dirigencia cambiaron el rumbo de la planificación en las últimas horas.

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Un sacrificio económico de Raúl Ruidíaz

Para que esta operación camine, el deseo del futbolista ha sido fundamental desde el primer momento. Trascendió que Raúl Ruidíaz está haciendo un esfuerzo económico sumamente importante en el aspecto salarial, adecuándose a la realidad financiera del club.

Esta rebaja sustancial en sus pretensiones demuestra el compromiso del atacante por volver a vestir la camiseta crema. Su prioridad actual es aportar al equipo de sus amores en una campaña tan trascendental, dejando de lado ofertas más lucrativas del exterior.

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Las próximas horas serán determinantes para resolver el futuro del ataque estudiantil en esta temporada. La directiva busca cerrar una operación que promete sacudir por completo el fútbol peruano y emocionar a toda la hinchada merengue.

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