Sekou Gassama sigue sin resolver su salida y complica el mercado de Universitario

La falta de acuerdo para la salida del delantero extranjero mantiene frenado el mercado de fichajes del club 'crema'. Conoce los detalles.

Mientras el mercado de pases comienza a tomar fuerza de cara al Torneo Clausura, en Universitario de Deportes hay una situación que mantiene en alerta al comando técnico y a la dirigencia.

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La continuidad de Sekou Gassama continúa sin definirse y eso impide que el club ‘merengue’ pueda avanzar con la contratación de nuevos futbolistas extranjeros.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales, donde brindó detalles sobre el panorama actual en tienda ‘crema’. Según indicó, tanto Gassama como Miguel Silveira todavía no han logrado concretar su desvinculación de la institución, por lo que las negociaciones continúan en marcha.

La situación de Sekou Gassama preocupa en Universitario

De acuerdo con lo informado por Peralta, el caso de Sekou Gassama es el más complejo de resolver. El delantero mantiene contrato vigente con Universitario y, si las partes no llegan a un acuerdo en los próximos días, deberá reincorporarse a los entrenamientos del equipo el próximo 15 de junio.

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Esta situación genera incertidumbre dentro del club, ya que la administración esperaba liberar uno de los cupos de extranjero para comenzar a trabajar en la llegada de nuevos refuerzos para la segunda parte de la temporada.

Por ahora, las conversaciones entre el futbolista y la dirigencia continúan, aunque todavía no existe una solución definitiva que permita cerrar el tema.

Un poquito de info de la U en este día de elecciones:

➡️ Sekou Gassama y Miguel Silveira aún no han quedado desvinculados. Las conversaciones y negociaciones continúan. En el caso del delantero, la situación parece más compleja y, de no llegar a un acuerdo, debería presentarse a… — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 7, 2026

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Los refuerzos extranjeros siguen en espera

La permanencia contractual de Gassama y Silveira tiene un efecto directo en la planificación deportiva de Universitario. Mientras no se resuelvan ambas situaciones, la institución no podrá avanzar con firmeza en la incorporación de nuevos jugadores extranjeros.

Desde el comando técnico siguen atentos al desenlace de las negociaciones, conscientes de que la resolución de estos casos será clave para definir los próximos movimientos del mercado ‘crema’.

Con el Torneo Clausura cada vez más cerca, la ‘U’ necesita destrabar estas salidas para tener mayor margen de acción y reforzar el plantel con los nombres que considera prioritarios para afrontar el segundo semestre del año.

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DATOS CLAVES

Sekou Gassama y Miguel Silveira aún no logran desvincularse de Universitario de Deportes.

El delantero Sekou Gassama tiene contrato vigente y regresaría a entrenar el 15 de junio.

La continuidad de ambos futbolistas impide a Universitario contratar a nuevos jugadores extranjeros.