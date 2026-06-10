En una noticia de último minuto, Sekou Gassama acordó su salida de Universitario y deja una plaza de extranjero libre.

Universitario de Deportes avanza en las gestiones para concretar el fichaje de Gianluca Lapadula, pero todavía existe un asunto pendiente que podría influir en la planificación del plantel para el Torneo Clausura 2026: la situación contractual de Sekou Gassama.

Publicidad

Mientras la dirigencia crema espera resolver los últimos detalles para la llegada de Lapadula, cuyo principal obstáculo pasa por finalizar su vínculo con el Spezia de Italia, el caso de Gassama tomó un giro inesperado..

El delantero llegó a Ate con expectativas importantes, pero no logró consolidarse dentro del equipo y actualmente su continuidad parece cada vez más complicada. De hecho, el periodista Gustavo Peralta adelantó que llegó a un acuerdo con Universitario y Sekou Gassama firmó su salida.

Con ello, la necesidad de liberar espacio en el plantel y reorganizar la zona ofensiva convierte este caso en una prioridad para Universitario, especialmente cuando el mercado de pases empieza a entrar en una etapa decisiva de cara al inicio del Torneo Clausura.

Publicidad

Sekou Gassama durante el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Gassama llegó a un acuerdo con Universitario

El periodista Gustavo Peralta reveló en sus redes sociales que Sekou Gassama llegó a una acuerdo total con Universitario y su desvinculación es un hecho de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

“Sekou Gassama llegó a un acuerdo y quedó formalmente desvinculado de Universitario de Deportes. Con ello, el club crema ya tiene un cupo de extranjero libre y ahora busca incorporar a un delantero foráneo por pedido del DT”, confirmó el hombre de prensa en sus redes sociales.

Publicidad

Gustavo Peralta confirmó que Sekou Gassama llegó a un acuerdo con Universitario. (Foto: X)

Los números de Sekou Gassama en Universitario

Sekou Gassama jugó en total 4 partidos con Universitario en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Sin goles ni asistencias, el atacante solo fue titular 1 vez y recibió un puntaje total de 6.33 por parte de Sofascore.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

Gianluca Lapadula es el fichaje que Universitario busca concretar para el Torneo Clausura 2026.

Sekou Gassama firmó su salida y quedó formalmente desvinculado de Universitario de Deportes.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que el club crema liberó un cupo de extranjero.