¿Bryan Reyna debutará oficialmente contra Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano?

El mercado de pases de la Liga 1 2026 ha estallado con una noticia que paraliza al fútbol peruano. El atacante Bryan Reyna se perfila como la gran sorpresa de Universitario de Deportes para el próximo clásico.

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El debut oficial de Bryan Reyna

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el debut del “Picante” con la camiseta crema es prácticamente un hecho. El comando técnico ya trabaja en su puesta a punto física y futbolística.

La expectativa es total, ya que Reyna regresaría al torneo local tras su paso por el Club Atlético Belgrano de Argentina. Su llegada a la “U” marca uno de los movimientos más polémicos de las últimas temporadas.

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El periodista deportivo fue enfático al asegurar que el jugador ya tuvo conversaciones clave con Javier Rabanal, director técnico del club. En estas charlas se definió el plan de trabajo para que llegue en óptimas condiciones al duelo ante los íntimos.

Bryan Reyna presentado en Universitario de Deportes. (Foto: X).

Contra Alianza Lima podrá debutar

“Bryan Reyna está para el clásico, debuta sí o sí, es un hecho”, afirmó Peralta durante la emisión del programa. Esta declaración confirma que la directiva estudiantil busca dar un golpe de autoridad en el partido más importante del año.

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Dentro del esquema táctico de Universitario, Reyna se adaptaría rápidamente al sistema 3-5-2 que utiliza el equipo. Su rol principal sería acompañar a Alex Valera en la delantera para aprovechar su velocidad y desequilibrio individual.

Alianza Lima enfrentará a su ex

Cabe recordar que el extremo tuvo un paso destacado por Alianza Lima durante la temporada 2023, donde permaneció hasta inicios de 2024. Su presencia en el campo frente a su exequipo añade un condimento especial de morbo y rivalidad al encuentro.

La hinchada merengue espera que el anuncio oficial se dé en las próximas horas para confirmar su inscripción. El debut de Reyna no solo reforzaría el ataque crema, sino que cambiaría por completo la narrativa del clásico nacional.

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Bryan Reyna debutará en Universitario de Deportes próximamente. (Foto: X).

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