Andy Polo denunció a la distancia el penal cobrado por Kevin Ortega contra Universitario de Deportes

El empate 1-1 entre Universitario y Cusco FC dejó una herida abierta en el cuadro crema debido al polémico arbitraje de Kevin Ortega. La decisión de cobrar un penal en los últimos suspiros del encuentro privó al equipo de una victoria clave en la altura.

Publicidad

Publicidad

Críticas potentes contra Kevin Ortega

Andy Polo, una de las figuras del plantel, no esperó estar en Cusco para mostrar su indignación por lo sucedido en el Garcilaso de la Vega. El carrilero utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo contra el cuerpo arbitral de la Liga 1.

“Cómo vas a cobrar ese penal. Qué abusivos, primero al Boys y ahora esto”, publicó el futbolista en su cuenta oficial de Instagram. Con estas palabras, Polo dejó claro que el vestuario siente una persecución tras los fallos acumulados en las primeras fechas.

Publicidad

Publicidad

La mención al partido contra Sport Boys no es casualidad, ya que el plantel merengue considera que hubo errores similares la semana pasada. La frustración de los jugadores radica en que sienten que su esfuerzo físico en la altura fue invalidado por un criterio cuestionable.

Andy Polo contra Kevin Ortega. (Foto: X).

Kevin Ortega señalado en Universitario

Kevin Ortega, quien es árbitro FIFA, quedó nuevamente bajo la lupa de la crítica especializada por su interpretación de la jugada final. Para muchos analistas, el contacto sancionado no tenía la intensidad suficiente para determinar una pena máxima en un momento tan decisivo.

Publicidad

Publicidad

El comando técnico liderado por Javier Rabanal también mostró su disconformidad en la zona de camerinos, aunque intentaron mantener la calma frente a los micrófonos. El estratega sabe que estas polémicas pueden desconcentrar al grupo en su lucha por el liderato del Torneo Apertura.

ver también José Carabalí, tras el polémico penal en Cusco FC vs. Universitario: “Kevin Ortega nos dijo que se equivocó”

Universitario pedirá medidas justas

Se espera que la dirigencia de Universitario de Deportes presente un reclamo formal ante la CONAR en las próximas horas. El club exigirá los audios del VAR para entender qué comunicación existió entre los jueces antes de que Ortega señalara el punto penal.

Por ahora, el equipo deberá enfocarse en lo deportivo mientras espera si la Comisión Disciplinaria actúa de oficio ante las publicaciones de sus jugadores. El clima en el fútbol peruano sigue caldeado debido a las constantes críticas sobre el uso de la tecnología y el nivel arbitral.

Publicidad

Publicidad

Kevin Ortega sancionó un polémico penal en Cusco. (Foto: X).

DATOS CLAVES