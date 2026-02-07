El Cusco FC vs. Universitario de Deportes tuvo un final bastante polémico, con un penal que a todos dejó sorprendidos. Pues la acción que el árbitro Kevin Ortega terminó cobrando, es algo que nadie esperaba. Ya que fue un acción que no parecía falta dentro del área. Pero tras el final de la contienda se reveló por el mismo juez principal si fue o no falta.

José Carabalí fue entrevistado al final de la contienda por L1 Max, el lateral de Universitario hizo una tremenda revelación. Y es que tras el final de la contienda, el mismo árbitro confesó que había cometido un error. Pues manifestó que se había equivocado al cobrar la falta.

“El árbitro a lo último nos dijo que se equivocó. Nos vamos con un sabor amargo, teníamos que haberlo ganado“, fueron las palabras de José Carabalí que deja en claro que el mismo árbitro les confesó que se había terminado de equivocar en el partido.

La revelación de José Carabalí en L1 Max:

¿Qué cobró Kevin Ortega?

Por parte de Kevin Ortega, no se entiende que es lo que terminó cobrando el juez principal tras ver el VAR. Pues, considera que hay una falta dentro del área, no obstante no se termina e percibir esta acción en contra de uno de los jugadores del conjunto cusqueño. Más bien, el mismo futbolista no termina reclamando nada.

En este caso, el jugador Williams Riveros supuestamente habría cometido una falta al golpear a Aldair Fuentes en la lucha por un balón aéreo. Pero no se sabe si es que cobra un empujón, un cabezazo o que es lo que termina de ocasionar la falta dentro el área. Siendo esto bastante dudoso en todo momento por el juez central.

Así fue el penal en contra de Universitario:

Tweet placeholder

Datos Claves