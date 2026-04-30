Perdió su puesto como titular en Universitario y ya suena para irse a Europa, México o Brasil

Jesús Castillo se ha convertido en una de las piezas con mayor continuidad en Universitario de Deportes durante esta temporada. Tras la salida de Rodrigo Ureña, el mediocampista tomó protagonismo en la volante del cuadro ‘crema’ y se consolidó en el equipo.

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Sin embargo, su buen rendimiento también habría despertado el interés de importantes clubes de América y Europa, por lo que su salida podría darse en los próximos meses. Aquí te contamos todo sobre la posible transferencia del vigente campeón de la Liga 1.

¿Qué equipos están interesados en Jesús Castillo?

De acuerdo con el periodista Rudy Galetti, el volante de la Selección Peruana ha despertado el interés de varios clubes del exterior. Entre ellos destaca Panathinaikos de Grecia, uno de los equipos más importantes de ese país y con peso en Europa. Además, Internacional de Brasil y Cruz Azul de México también habrían consultado por la situación del futbolista nacional.

🚨🇵🇪 EXCL | Jesús Castillo has received enquiries from Panathinaikos, Internacional and Cruz Azul.



Deportivo La Coruña are also considering him as an option in case of La Liga promotion.



Universitario are open to offers around €1m for the Peru international midfielder. pic.twitter.com/1RtwhHsdvk — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 28, 2026

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Además, desde España, Deportivo La Coruña también sigue de cerca a Castillo y podría ir por él si logra el ascenso a LaLiga, ya que actualmente se ubica tercero en la Segunda División. Frente a este escenario, Universitario estaría dispuesto a escuchar ofertas por el mediocampista, pero solo si superan el millón de euros; de lo contrario, no contemplan su salida.

Finalmente, Markaj News informó que otro club que sigue de cerca al volante es Southampton de Inglaterra, actualmente en la Championship, donde incluso su nombre apareció en un reciente reporte. Sin embargo, hasta ahora no existe información sobre un contacto formal por parte de ninguno de los equipos mencionados.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Castillo en la ‘U’?

Jesús Castillo mantiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier club interesado deberá negociar su traspaso con la institución de Ate. El mediocampista llegó en julio de 2025 y logró consagrarse campeón de la Liga 1 con los de Ate.

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DATOS CLAVES

Jesús Castillo tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2028.

Clubes como Panathinaikos, Internacional y Cruz Azul muestran interés por el mediocampista peruano.

Universitario exige un pago superior al millón de euros para negociar la transferencia de Castillo.