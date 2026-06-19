Así fue la llegada de Gianluca Lapadula a Lima para ser nuevo jugador de Universitario

El delantero nacional fue recibido por Antonio García Pye y sería presentado de manera oficial en las próximas horas.

Durante la tarde de este viernes 19 de junio se difundieron imágenes del arribo de Gianluca Lapadula a Lima, donde será presentado como nuevo jugador de Universitario de Deportes y de inmediato, se incorporará a los trabajos de entrenamiento del plantel.

Publicidad

El delantero ítalo-peruano pisó suelo nacional y fue recibido por integrantes del club crema, quienes lo acompañaron en su traslado a las instalaciones del equipo para cumplir con los procesos habituales de presentación, firma de contrato y sesión fotográfica oficial.

🚨🇵🇪 ¡GIANLUCA LAPADULA LLEGÓ AL PERÚ Y SERÁ PRESENTADO COMO NUEVO JUGADOR DE UNIVERSITARIO! pic.twitter.com/vMMbTHAWsk — Fanáticos del Fútbol – Perú (@fanaticospe) June 19, 2026

Gianluca Lapadula llegó a Lima y será nuevo jugador de Universitario

Alrededor de las 16:00 horas de Perú, el programa “Fútbol como Cancha” registró la llegada de Gianluca Lapadula al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, confirmando así su incorporación a Universitario de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Publicidad

El ‘Bambino’ fue captado en su arribo al país, donde se ratificó su vínculo con el conjunto ‘merengue’ para sumarse a la preparación del equipo en la segunda parte de la temporada.

La ‘U’ sigue destacando en el mercado de fichajes de mitad de año con la meta de conseguir el tetracampeonato, mientras el delantero con pasado en Spezia pasará los exámenes médicos antes de integrarse oficialmente al plantel y unirse a sus nuevos compañeros.

¿Qué dijo Antonio García Pye sobre Lapadula?

Previo a la oficialización de la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario, Antonio García Pye se refirió a la incorporación del ‘Bambino’ al equipo de Ate y dejó un comentario contundente sobre su arribo al club.

Publicidad

“Vamos a esperarlo, con calma. Vamos a ver (cuánto puede aportarle). Siempre estaré ilusionado“, declaró el dirigente en diálogo con los medios de comunicación.

DATOS CLAVES

El delantero Gianluca Lapadula arribó a Lima este viernes 19 de junio.

Universitario de Deportes fichó al atacante ítalo-peruano para el Torneo Clausura 2026.

Publicidad