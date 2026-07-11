Dónde ver EN VIVO Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Ambas selecciones avanzaron en los 90 minutos y llegan sin el desgaste de una prórroga. Conoce dónde ver el partido.

Inglaterra y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

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El encuentro se disputará hoy, sábado 11 de julio, desde las 16:00 horas de Perú en las instalaciones del Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. A continuación, conoce dónde ver el duelo en vivo y todos los detalles de la transmisión.

¿Dónde ver EN VIVO Noruega vs Inglaterra?

El Noruega vs Inglaterra será transmitido en exclusiva por la cadena internacional DirecTV. El encuentro podrá seguirse por televisión mediante DSports y vía streaming desde cualquier dispositivo a través de DGO.

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¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra?

El partido comenzará a las 16:00 horas de Perú, 22:00 en Inglaterra y 23:00 en Noruega. En México iniciará a las 15:00; en Colombia y Ecuador, a las 16:00; en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile, a las 17:00; y en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 18:00.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los ‘Vikingos’ se han convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Liderados por Erling Haaland, llegan motivados después de sorprender a Brasil y eliminarlo con una victoria por 2-1.

Inglaterra, por su parte, consiguió su clasificación a esta instancia del certamen tras imponerse 3-2 a México en un intenso encuentro disputado en el Estadio Azteca.

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DATOS CLAVES

Las selecciones de Inglaterra y Noruega jugarán hoy por los cuartos de final del mundial.

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium desde las 16:00 horas peruana.

La transmisión del encuentro en vivo estará a cargo de DSports y su plataforma DGO.