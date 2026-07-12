Matías Di Benedetto rompió el silencio y lanzó firme comentario sobre Rodrigo Ureña

El defensor argentino se pronunció con firmeza sobre el volante chileno luego de que este volviera a pisar el Estadio Monumental.

Universitario de Deportes recibió a Millonarios de Colombia en un amistoso disputado en el Estadio Monumental, un encuentro que marcó el regreso de Rodrigo Ureña al recinto de Ate, aunque esta vez defendiendo la camiseta del cuadro colombiano. Finalizado el compromiso, Matías Di Benedetto fue consultado por su excompañero y respondió con un comentario que no pasó desapercibido.

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¿Qué dijo Matías Di Benedetto sobre Rodrigo Ureña?

Durante una entrevista con distintos medios, Matías Di Benedetto fue consultado directamente por Rodrigo Ureña, quien volvió al coloso de Ate para disputar el amistoso con la camiseta de Millonarios, dejando atrás su etapa como jugador de Universitario.

El zaguero argentino destacó la importancia que tuvo el chileno en el equipo que conquistó el tricampeonato nacional con el cuadro ‘crema’. Además, resaltó que dejó una huella en la historia del club y aseguró que mantienen una muy buena relación.

“La verdad es que él dejó una huella muy importante acá y tengo la mejor relación con Rodri“, señaló Di Benedetto, quien compartió tres temporadas con Ureña.

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Rodrigo Ureña y sus polémicas declaraciones sobre la ‘U’

Rodrigo Ureña aseguró que su decisión de dejar Universitario para fichar por Millonarios no estuvo motivada por cuestiones salariales. Según explicó, optó por marcharse debido al trato que recibió por parte de la dirigencia de ese momento, la cual —afirmó— lo amenazó y lo trató de manera inapropiada durante las negociaciones para renovar su contrato al término de la temporada 2025.

“Pasaron un montón de cosas, y que yo salga a hablar ahora sobre cómo se comportaron conmigo y la forma en que me amenazaron para salir del club, lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado”, expresó en primera instancia.

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Además, agregó lo siguiente: “En la vida y en el fútbol no todo es dinero. Uno espera que, en su trabajo, su jefe lo trate bien, o al menos con un poco de respeto. Más allá de lo que se diga sobre el aspecto económico, al final solo son números. No podía seguir soportando ese tipo de amenazas ni la forma en que me trataban. A pesar de mi forma de ser, que quizá a muchos no les gustaba, siempre defendí estos colores con honor. Simplemente merecía un poco más de respeto”.

“En la vida y en el fútbol NO TODO ES DINERO y uno en su trabajo espera que su JEFE los trate bien. No podía aguantar ese tipo de AMENAZAS y formas de tratarme a mí. Me pedía que por favor me fuera para NO PAGARME 2 días más”



Rodrigo Ureña, ex jugador de Universitario, detalló… pic.twitter.com/2bTbsUQ8lC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) July 12, 2026

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes enfrentó a Millonarios de Colombia en un partido amistoso.

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El defensa Matías Di Benedetto destacó la huella que dejó su excompañero.