Gianluca Lapadula debutó oficialmente con camiseta de Universitario y este fue su comentario sorpresivo

Gianluca Lapadula pudo jugar por primera vez ante sus hinchas con camiseta de Universitario. Acá las primeras palabras del goleador merengue.

El Estadio Monumental fue el escenario de una tarde histórica para los hinchas cremas. Universitario de Deportes no solo derrotó a Millonarios, sino que vio el estreno de su fichaje estrella: Gianluca Lapadula.

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El delantero de la selección peruana sumó sus primeros minutos bajo las órdenes del comando técnico merengue. La expectativa era total en las tribunas de Ate por ver al nuevo atacante estudiantil.

Gianluca Lapadula en el Estadio Monumental “U”. (Foto: X).

El análisis de Lapadula tras debutar con Universitario

Al finalizar el encuentro, el atacante conversó en exclusiva con el canal oficial de la institución. Sus palabras llamaron la atención por la madurez y la urgencia con la que afronta este reto.

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“Feliz de estar aquí y sobre todo es muy importante para mí estar bien físicamente y es así”, confesó el jugador. Su prioridad absoluta es alcanzar el 100% de su rendimiento de cara a las competencias oficiales.

Además, dejó un mensaje directo sobre la interna del plantel de Universitario. “Quiero agradecer a todo el ambiente porque me recibieron con mucho cariño… quiero adaptarme lo más pronto posible”, sentenció.

¿Cómo quedó el partido de Universitario de Deportes?

El equipo dirigido por el comando técnico crema se impuso con un sólido 2-0 ante el conjunto colombiano. La gran figura de la jornada fue José “El Tunche” Rivera, quien se lució con un espectacular doblete.

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Gianluca Lapadula ingresó al terreno de juego en el minuto 67 en reemplazo de Alex Valera. Esta variante reactivó el ataque merengue y encendió el debate sobre quién debe ser el delantero titular en el Torneo Clausura.

Con este resultado positivo, Universitario afina los últimos detalles para el arranque del campeonato local. El plantel profesional continuará con sus entrenamientos semanales en las instalaciones de Campo Mar.

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