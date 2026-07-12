Alianza Lima rechazó propuesta de Club de Portugal por una de sus jóvenes promesas

En Alianza Lima la tienen clara y rechazaron propuesta de club de Portugal para mantener a figura del equipo de Reserva.

Alianza Lima es uno de los clubes peruanos que más jóvenes exporta en los últimos años. En este caso le llegó una propuesta para que una de sus jóvenes figuras se vaya a Portugal, pero esta fue rechazada.

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El periodista Denilson Barrenechea dio la noticia en sus redes sociales. Thiago Bocanegra recibió una propuesta para dejar Alianza y poder marcharse al CD Santa Clara de Portugal. Una gran posibilidad para que el joven pueda progresar, pero decidieron dar una respuesta negativa.

Propuesta por Thiago Bocanegra (Foto: X).

La razón por la que decidieron decir que “No”, fue el hecho que cuentan con este jugador para pelear la Liga 3. La idea de los ‘Blanquiazules’ es lograr esta temporada llegar a ascender. Por eso es que quieren contar con sus jóvenes promesas para lograr el objetivo.

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¿Quién es Thiago Bocanegra?

Futbolista nacido en Lima, actualmente tiene la edad de 18 años y juega como volante en Alianza Lima. Su posición exacta es la de un mediocentro, aparte su pierna hábil es la derecha. Con 1,72 metros es un jugador que viene jugando en el equipo de la Liga 3.

Por el momento según la página de Transfermarkt ha disputado un total de 4 partidos en la tercera peruana, no registra goles y menos asistencias en 312 minutos. Lo que si, se ha ganado por lo pronto 2 tarjetas amarillas.

La crítica del hincha de Alianza Lima

Por otro lado, la hinchada de Alianza Lima no quedó nada contentos con la decisión de dejarlo en el Club. Para comenzar, esperan que le puedan dar minutos en el primer equipo, no en el equipo de la tercera división.

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Muchos consideran que se perdió la oportunidad de exportar un nuevo jugador. Pues no le van a terminar de dar un espacio en un equipo que es competitivo, el cual está buscando campeonar y por eso no suelen usar mucho a sus jóvenes promesas.

Comentarios de los hinchas de Alianza Lima (Foto: X).

Datos Claves

Thiago Bocanegra se queda en Alianza Lima tras rechazar oferta del CD Santa Clara.

se queda en Alianza Lima tras rechazar oferta del CD Santa Clara. 18 años tiene el mediocentro que jugará la Liga 3 con el club blanquiazul.

tiene el mediocentro que jugará la Liga 3 con el club blanquiazul. Cuatro partidos y 312 minutos ha disputado el futbolista según el portal Transfermarkt.