Confirmado: Gianluca Lapadula ya tiene fecha de llegada a Lima para sumarse a Universitario

El delantero llegará esta semana Lima para cerrar su incorporación al cuadro 'crema' y sumarse a la lucha por el tetracampeonato.

Luego de finalizar los trámites relacionados con su salida del Spezia de Italia, equipo al que estuvo vinculado contractualmente hasta el 30 de junio, Gianluca Lapadula quedó listo para emprender viaje a Lima este viernes y concretar su incorporación a Universitario.

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El delantero se pondrá a disposición de Héctor Cúper, quien considera al atacante ítalo-peruano una de las piezas llamadas a reforzar el poder ofensivo del cuadro ‘crema’.

El contrato especial de Gianluca Lapadula

El acuerdo entre el ‘Bambino’ y Universitario quedó cerrado la semana pasada, con un vínculo pactado por temporada y media. Sin embargo, antes de oficializar su llegada, el delantero debía resolver su situación contractual con su anterior club.

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Superado ese paso, recibió la confirmación de su viaje a Lima, donde será presentado como uno de los fichajes más importantes del conjunto estudiantil para el segundo semestre.

El acuerdo contempla un contrato de un año y medio, además de incentivos económicos sujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos. En la ‘U’ no solo esperan que el ‘9’ aporte con goles desde su llegada, sino también que encuentre la estabilidad necesaria para recuperar su nivel y proyectar una permanencia más extensa en el club.

Además, la familia del jugador tiene previsto instalarse en la capital la próxima semana, con la intención de acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera. Desde Ate consideran que su adaptación fuera de las canchas será clave para que el goleador se enfoque plenamente en el aspecto deportivo.

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Gianluca Lapadula junto a su familia (Difusión).

Sus números en la temporada 2025/26

Durante la última temporada en la Serie B italiana, Gianluca Lapadula participó en 18 encuentros oficiales y aportó un total de cinco goles con la camiseta del Spezia. A ello se suma su presencia en la Coppa Italia, certamen en el que disputó un partido y también logró hacerse presente en el marcador.

DATOS CLAVES

Gianluca Lapadula viajará este viernes a Lima para incorporarse a Universitario de Deportes.

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El delantero firmó un contrato por temporada y media con el club crema.