Universitario se olvida de Adrián Quiroz y ahora busca a exBoca Juniors

Universitario está en la búsqueda de un nuevo volante y buscarían traerlo desde Argentina. Conoce de quién se trata.

Universitario de Deportes tiene muchos problemas con su actual plantel y por eso están en la búsqueda de nuevos jugadores. Pero les está costando poder llegar a un acuerdo económico con sus fichajes. Por esa razón ahora están viendo el mercado argentino como una opción interesante.

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El futbolista que están viendo como buena opción es Esteban Rolón quien fuera jugador de Boca Juniors. Actualmente está jugando en Aldosivi y según el periodista Gustavo Peralta es un elemento que ven con buenos ojos desde el cuerpo médico. Parece ser alguien que podría llegar a aportar en el mediocampo.

Esteban Rolón en Boca Juniors (Foto: Getty).

Con esto podría quedar claro que la llegada de Adrián Quiroz no se dará. Actualmente el jugador de la Selección Peruana se encuentra entrenando con Los Chankas. Por lo que podría decirse que es probable que termine quedándose hasta el final de la temporada en este equipo viendo la posibilidad de una futura venta al extranjero.

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¿Cómo le ha ido a Esteban Rolón este 2026?

Con 31 años de edad el nacido en Posadas, Argentina viene jugando como pivote en el cuadro de Aldosivi. A lo largo de la temporada ha estado en varias posiciones como de interior, mediocampista o incluso de pivote. Así que ahí tiene un punto importante al ser alguien que puede llegar a ser polifuncional.

En el ‘Tiburón’ no ha logrado tener un gran impacto esta temporada. Hablamos que ha disputado 14 partidos a lo largo del año, no ha hecho goles y menos ha dado asistencias, lo que si ha conseguido es estar en cancha en 843 minutos de 1440 posibles.

Esteban Rolón en Aldosivi (Foto: Aldosivi).

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Su valor en el mercado es de 275 mil euros según la web especializada de Transfermarkt. Aparte, es importante precisar que tiene contrato hasta finales del 2026 y que justamente esta campaña llegó a Aldosivi.

La carrera de Esteban Rolón

Esteban Rolón ha hecho una larga carrera en la que se puede destacar su paso por el fútbol de Argentina, pero también en Europa en donde pudo estar en Italia y España.

Los equipos de Esteban Rolón:

Argentinos Juniors

Málaga CF

Génova

Huracán

Boca Juniors

Belgrano

Aldosivi

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Datos Claves