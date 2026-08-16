“Sin alma ni garra”: hinchas de Universitario explotan contra un refuerzo tras visitar a FC Cajamarca

A pesar del buen triunfo de la 'U' frente a FC Cajamarca de visita, los hinchas señalan el rendimiento de un jugador en específico y lo hacen público a través de las redes sociales. Descubre de quién hablamos y qué le dijeron exactamente.

Universitario de Deportes consiguió un verdadero triunfazo de visita ante FC Cajamarca. Con un resultado de 3-2 en el Estadio Héroes de San Ramón, cualquiera podría pensar que los hinchas están totalmente felices por lo vivido y no sería tan así ya que acaban de cuestionar a un refuerzo del equipo que el día de hoy fue titular dentro de las planificaciones de Héctor Cúper.

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Así es. Estamos hablando específicamente de Adrián Quiroz, quien poco a poco viene ganándose la confianza del comando técnico para ser un habitual titular y que la vez todavía no termina de convencer a los hinchas de Universitario de Deportes. De esta manera que es que en redes sociales le dedicaron diversos mensaje sobre el rendimiento mostrado esta tarde ante FC Cajamarca.

“Quiroz es un jugador sin alma ni garra, no tiene los huevos para aguantar la presión de estar en la ‘U'”, “Quiroz es Wirtz. Los que ven a la ‘U’ y al Liverpool me entenderán” y “Quiroz es apático, pecho frío“; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los aficionados de Universitario de Deportes sobre el nivel del volante en el triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca en condición de visita.

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Fuente: ‘X’.

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¿Adrián Quiroz podría perder espacio en el equipo titular de Universitario?

Al margen de la victoria de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca que los acerca a los primeros puestos del Torneo Clausura 2026, estas críticas a Adrián Quiroz podrían generar ciertas dudas o no dentro de las decisiones del comando técnico liderado por Héctor Cúper, sobre todo cuando en la plantilla hay otros jugadores que podrían suplirlo dependiendo de los rivales en cuestión.

Esta podría ser la posibilidad para que Piero Quispe empiece a ganar un espacio en el once titular de Universitario de Deportes. Si bien dicen que equipo que gana no se cambia, y en el caso de los merengues incluso podría incluir el sistema táctico de juego, veremos qué postura toman los encargados de cara al próximo partido del Torneo Clausura 2026 en donde los cremas recibirán a Los Chankas.

Fuente: Universitario.

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