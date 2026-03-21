La tensión estalló en Universitario y no vino desde el banco, sino desde la tribuna y las redes. El primer tiempo ante Comerciantes Unidos, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, dejó una ola de críticas que apuntaron directamente a uno de los nombres más importantes del equipo.

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El principal blanco fue Alex Valera, quien tuvo una actuación que desató la frustración de los hinchas cremas. “Qué dolor de ojos me da ver así a Alex Valera, no puedo más”, fue uno de los comentarios más virales, reflejando el nivel de molestia por su rendimiento en Cutervo.

Pero la crítica no se quedó en un solo jugador. El funcionamiento colectivo también fue duramente cuestionado. “Qué mal jugamos. Salvo chispazos de Matías Silveira y cosas de Martín Pérez Guedes, estamos realmente jodidos”, señalaron otros hinchas, dejando en evidencia que la preocupación es generalizada.

El problema, según el sentir de la hinchada, no es solo de nombres, sino de rendimiento global. Universitario mostró un primer tiempo sin claridad, sin profundidad y con pocas ideas, lo que encendió las alarmas en un equipo que está obligado a competir por el título.

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Los hinchas de Universitario reclamaron a Alex Valera. (Foto: X)

Alex Valera cuestionado en el Universitario vs. Comerciantes Unidos

La presión en este tipo de escenarios es inmediata. Jugadores como Alex Valera, llamados a ser determinantes, pasan rápidamente de referentes a cuestionados cuando el equipo no responde, y más aún en partidos donde se espera una superioridad clara. De hecho Alex Valera jugó 61 minutos, dio 17 toques al balón, 6 posiciones perdidas y una puntuación general de 6.7 por parte de Sofascore.

Así, lo que debía ser un trámite controlado para Universitario se convirtió en un foco de críticas internas. El mensaje de los hinchas es contundente: el margen de error es mínimo y el equipo necesita reaccionar de inmediato si quiere sostener su candidatura en el Torneo Apertura.

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Alex Valera cuando llegó a Cutervo con el plantel de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Alex Valera?

Alex Valera vale actualmente 1 millón de euros a sus 29 años, según la información oficial del portal deportivo Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, tras su última renovación en enero del 2024, según la información del portal deportivo Transfermarkt.

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Datos claves

Alex Valera registró 17 toques de balón y 6 pérdidas en 61 minutos jugados.

El delantero obtuvo una calificación de 6.7 puntos según el portal estadístico Sofascore.

Universitario disputó la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 en la ciudad de Cutervo.