Antonio García Pye le respondió fuerte al agente Robson Lima y habló sobre el futuro de Miguel Silveira en Universitario.

Las declaraciones de Robson Lima, representante de Miguel Silveira, continúan generando repercusiones en Universitario de Deportes. Luego de que el agente denunciara que supuestamente “dos o tres jugadores hacían las alineaciones”, desde la institución crema no tardaron en responder públicamente.

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Quien tomó la palabra fue Antonio García Pye, gerente deportivo del club, quien mostró su sorpresa por las afirmaciones realizadas por el representante del volante brasileño. Además, dejó entrever que no necesariamente comparte la postura expresada por Robson Lima.

El directivo también explicó que la situación de Silveira responde únicamente a una decisión deportiva tomada por el actual comando técnico encabezado por Héctor Cúper, descartando cualquier otro motivo relacionado con conflictos internos o favoritismos dentro del plantel.

Actualmente, Universitario y el entorno del jugador mantienen conversaciones para resolver la situación contractual del atacante, quien no forma parte de los planes del club para afrontar el Torneo Clausura 2026.

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El agente de Miguel Silveira dijo que tres jugadores armaban la alineación de Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

Antonio García Pye cuestionó las acusaciones del representante

En conversación con RPP Deportes, García Pye fue contundente: “Me sorprende este exabrupto del representante de Silveira. Dudo que Miguel avale lo que haya dicho, pero habrá que preguntárselo a Miguel en su momento”, manifestó.

Posteriormente, explicó los motivos por los que el delantero quedó fuera de los planes del equipo: “Tras las evaluaciones que ha hecho el actual comando técnico no lo tiene en sus planes, no porque no sea un gran jugador sino porque tiene él un esquema táctico estratégico y trata de cubrir ciertos puestos. Entonces lo consideró prescindible y con toda esa transparencia se le explicó eso a Robson y lo comprendió”.

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Finalmente, el dirigente lanzó la frase más dura contra el agente del futbolista: “Luego de eso hemos estado sencillamente negociando los términos de esa resolución de la manera más cordial. Ahora que ha salido con una metralleta a lanzar a diestra y siniestra balas que no comprendo, que puede ser un momento de desesperación tratando de protegerlo de alguna manera para que no se piense que sale porque es malo o se porta mal, que no es ninguna de las dos cosas”, sentenció.

¿Hasta cuándo Miguel Silveira tiene contrato con Universitario?

Miguel Silveira tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, pero el club crema busca terminar el vínculo antes de la fecha.

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¿Cuánto vale actualmente Miguel Silveira?

Miguel Silveira vale 300 mil euros a sus actuales 23 años, según el último reporte de Transfermarkt. Además, cuenta con contrato en Universitario hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Antonio García Pye rechazó las acusaciones del representante de Miguel Silveira en Universitario.

El técnico Héctor Cúper descartó al volante brasileño por razones estrictamente tácticas.

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