En medio de la expectativa por su futuro, Joao Grimaldo rompió el silencio y dejó un mensaje claro que impacta directamente en los hinchas de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. El joven atacante fue consultado sobre en qué club de la Liga 1 le gustaría jugar, pero su respuesta no dejó espacio para interpretaciones.

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“Estoy contento en Europa”, afirmó con firmeza, cerrando —al menos por ahora— cualquier posibilidad de regreso al fútbol peruano. Una declaración que baja de golpe las ilusiones de los grandes del país, que veían en su nombre una opción atractiva a futuro.

Actualmente, Joao Grimaldo milita en el Sparta Praga, el club más exitoso de República Checa, donde viene consolidando su proceso de crecimiento en el fútbol europeo. Su decisión de mantenerse en el extranjero no solo responde a lo deportivo, también a una apuesta clara por seguir evolucionando en una liga más competitiva.

El mensaje es contundente: hoy su prioridad está lejos de la Liga 1. En un contexto donde muchos futbolistas evalúan regresar, Joao Grimaldo opta por lo contrario, entendiendo que su desarrollo pasa por sostenerse en el exterior y ganar continuidad en un entorno exigente.

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🎙️Joao Grimaldo: "No he podido hablar con el profe todavía, pero espero que apoye a los nuevos porque vamos a dar lo mejor. Nos va venir bien tenerlo de técnico. Estoy contento en Europa"#L1Radio



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La posición de Joao Grimaldo respecto al Mano Menezes en la Selección Peruana

Además, el atacante también se refirió a la llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana. Aunque aún no ha tenido contacto directo con el técnico, dejó una impresión positiva sobre lo que puede aportar este nuevo proceso.

“No he podido hablar con el profesor todavía, pero espero que apoye a los nuevos porque vamos a dar lo mejor. Nos va venir bien tenerlo de técnico”, comentó Joao Grimaldo, dejando en claro que, más allá de su presente en Europa, también tiene la mira puesta en consolidarse como pieza importante en la Selección Peruana.

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Joao Grimaldo jugando para la Selección Peruana. (Foto: X)

¿Cuánto vale actualmente Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo vale actualmente a sus 23 años 700 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Joao Grimaldo tiene contrato con Sparta Praga?

Joao Grimaldo tiene contrato con Sparta Praga hasta junio del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Joao Grimaldo confirmó que permanecerá en el Sparta Praga de la República Checa.

El delantero descartó regresar a la Liga 1 por estar contento en Europa.

Grimaldo espera contactar a Mano Menezes para integrarse al proceso de la Selección Peruana.