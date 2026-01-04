El campeón de Copa América y Mundialista que vendrá a Lima para enfrentar a Universitario en ‘La Noche Crema 2026’

Universitario de Deportes empezará en las próximas horas con sus sesiones de pretemporada y uno de los primeros objetivos del equipo será dar una buena imagen en ‘La Noche Crema 2026‘. El rival será Universidad de Chile y durante los últimos días se pudo confirmar que llegarán con un refuerzo de élite, un crack que supo levantar el trofeo de la Copa América y a la vez ser Mundialista.

Estamos hablando de Eduardo Vargas, delantero chileno que durante la temporada 2025 vistió la camiseta de Audax Italiano y que ahora confirmó su regreso a Universidad de Chile, el club de sus amores y en donde supo ser campeón de la Copa Sudamericana en el año 2011. Ahora será uno de los referentes del ‘Bulla’ de cara al amistoso internacional frente a la ‘U’.

Fuente: Universidad de Chile.

“Edu querido, qué lindo volver a verte de azul” y “Bienvenido a casa, Eduardo Jesús Vargas Rojas“; fueron algunos de los mensajes más llamativos que desde Universidad de Chile publicaron a través de las redes sociales respecto al regreso del goleador sureño. Dicho esto, será una enorme prueba de fuego para los defensores de Universitario de Deportes en la denominada ‘Noche Crema 2026’.

Fuente: @udechile

La exitosa trayectoria de Eduardo Vargas y los títulos conseguidos

Eduardo Vargas, delantero chileno que actualmente tiene 36 años de edad y que atraviesa la última etapa de su carrera, viene teniendo una exitosa trayectoria en el fútbol. A nivel de clubes, supo vestir las camisetas de importantes equipos, tales como Cobreloa, Universidad de Chile, Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres, Atlético Mineiro, Audax Italiano y Nacional.

Fuente: Getty Images.

Siendo campeón de la Copa Sudamericana, Copa Italia, Concachampions, Liga MX, Brasileirão y Copa de Brasil, podemos decir que los títulos más importantes que pudo conseguir el popular ‘Edu’ fueron los trofeos de Copa América con la Selección Chilena en los años 2015 y 2016. Siendo uno de los pilares de la famosa ‘Generación Dorada‘, el delantero fue clave en dicho bicampeonato al lado de figuras como Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Fuente: La Roja.

¿Cuándo y a qué hora será ‘La Noche Crema 2026’?

La ‘Noche Crema 2026‘ se realizará el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. El amistoso internacional frente a Universidad de Chile está programado para que sea a las 20:00 hora local luego de la presentación del equipo merengue y de la ceremonia clásica de todas las temporadas, así que desde ya los hinchas vienen acabando con las entradas disponibles para lucir un lleno total en todas las tribunas del recinto ubicado en el distrito de Ate.

