El inesperado anuncio de Universitario que enfureció a los hinchas: “Una total falta de respeto”

Universitario de Deportes hizo un cambio que no gustó para nada a la hinchada en las redes sociales.

Las decisiones que está tomando Universitario de Deportes no tienen muy contento a sus hinchas. Más ahora que está muy cerca de iniciar el Torneo Clausura. Pero el último anuncio que hicieron sobre el amistoso previo al inicio del campeonato no cayó nada bien.

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Resulta que el partido frente a Millonarios tiene un cambio de horario. En un comienzo el juego estaba programado para las 20:00 horas de Perú. No obstante, se comunicó que ahora el juego será a las 15:30 horas de Perú. No se dio mayor detalle de este cambio, pero los hinchas en las redes estallaron.

Hinchas molestos (Foto: X).

Mediante las redes sociales los hinchas no dejaron de criticar a la administración por este cambio. Muchos consideran que esto es algo que sin duda alguna cambia su organización y por eso ven inviable que algunos puedan asistir ya que los trastoca con su horario.

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Anuncio del nuevo horario (Foto: Universitario).

¿Por qué se cambió el horario del partido entre Universitario vs. Millonarios?

No hay una explicación por parte del club de este cambio. Pero lo que se podría pensar es debido al Mundial 2026. Justo a las 20:00 horas jugará la Selección de Argentina vs. Suiza, es por eso que podrían pensar que no lograrán vender las entradas suficientes si se choca con ese duelo.

Lo cierto que este cambio ha generado una gran molestia por parte de la hinchada. Ya tenían en contra a la afición por situaciones que no gusta por parte de la administración, pero viendo que se sigue cometiendo errores, entonces tampoco ayudan para que puedan confiar en ellos.

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