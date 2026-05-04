El cierre del Apertura 2026 en Colombia dejó sensaciones encontradas para la afición de Millonarios. Tras el empate 2-2 frente a Alianza Fútbol Club, el equipo quedó oficialmente fuera de la fase final del torneo local.

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En medio de este escenario, los rumores sobre una posible salida de Fabián Bustos cobraron fuerza, especialmente desde Perú. La hinchada de Universitario de Deportes seguía con atención cada palabra del técnico argentino con la esperanza de un retorno.

La postura de Fabián Bustos tras la eliminación

A pesar de no lograr la clasificación, Bustos se mostró firme sobre su proceso en Bogotá. El estratega destacó que, bajo su mando, el rendimiento colectivo experimentó una mejora sustancial que evitó un colapso mayor.

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“Pido disculpas a la gente por no clasificar, pero vamos a seguir, vamos a hacer los ajustes que haya que hacer y vamos a tener un equipo que estará dentro de los que siempre pelean por el campeonato”, declaró el DT en conferencia de prensa.

Bustos enfatizó que el semestre no es un fracaso total, ya que el equipo aseguró su participación en la Copa Sudamericana. Este compromiso internacional parece ser el ancla definitiva que lo mantiene vinculado a la institución colombiana por el momento.

¿Se rompe el sueño del tetracampeonato en Universitario?

La noticia cae como un balde de agua fría en Ate, donde se soñaba con el regreso del “Toro” para liderar el proyecto del tetracampeonato de la Liga 1. La solvencia táctica que Bustos dejó en la “U” lo mantenía como la opción prioritaria para la dirigencia crema.

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Sin embargo, las palabras del técnico sugieren que su vida seguirá en Colombia. Al mencionar que ya planea los ajustes necesarios para el próximo torneo, deja claro que no tiene intenciones de abandonar el barco embajador de forma inmediata.

Por ahora, Millonarios buscará redimirse en el torneo continental, mientras que Universitario deberá evaluar otros perfiles estratégicos. La continuidad de Bustos en el fútbol colombiano parece ser un hecho consumado tras su autocrítica pública.

Fabián Bustos perdió la opción por el título nacional. (Foto: X).

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