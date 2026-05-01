El ambiente en Millonarios FC se ha vuelto tenso tras conocerse que Fabián Bustos prepara una serie de exigencias de cara a lo que resta de la temporada, una situación que podría generar un quiebre con la dirigencia en un momento clave del calendario.

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Todo ocurre en la previa del decisivo partido ante Alianza FC este domingo 3 de mayo, duelo que puede definir su clasificación a los Play Offs de la Liga Dimayor y que llega en medio de cuestionamientos por el rendimiento del equipo.

Según el periodista Guillermo Arango en el programa ‘Saque Largo’, el técnico argentino ya ha manifestado su incomodidad con varios aspectos del plantel: “Es una infidencia; él (Fabián Bustos) tiene varias quejas de ciertas posiciones del campo”, reveló, dejando entrever que el DT Fabián Bustos no está conforme con algunas piezas de su equipo.

Además, el propio Fabián Bustos “estaría manifestando algunas quejas con algunos rendimientos del plantel”, lo que refuerza la idea de que solicitaría fichajes o incluso salidas en el próximo mercado.

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Fabián Bustos dirigiendo un entrenamiento de Millonarios de Colombia. (Foto: Millonarios)

Fabián Bustos se acerca a Universitario

Por ello, Universitario está atento a lo que ocurra entre Fabián Bustos y Millonarios FC. Los próximos dos partidos del cuadro colombiano serán clave para definir si el técnico continúa o deja el cargo. En ese contexto, si no hay resultados positivos, sus exigencias podrían acelerar el final de su ciclo.

En este contexto, Universitario sigue atento a la situación, ya que lo tiene en carpeta como principal candidato tras la salida de Javier Rabanal, por lo que cualquier conflicto interno en Millonarios FC podría abrir la puerta a una posible salida del estratega argentino.

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Fabián Bustos dirigiendo un partido a Universitario ante Botafogo en Río de Janeiro y por la Copa Libertadores 2024. (Foto: Getty Images)

Los números que tuvo Fabián Bustos en Universitario

Durante su etapa en Universitario, el técnico Fabián Bustos dirigió en total 49 partidos al cuadro crema desde el 29 de diciembre del 2023 hasta el 14 de abril del 2025. Durante ese periodo acumuló 29 triunfos, 12 empates y 8 derrotas.

¿Hasta cuándo Fabián Bustos tiene contrato con Millonarios?

El técnico Fabián Bustos llegó a Millonarios el 3 de febrero del 2026 y tiene contrato hasta diciembre del 2026. Además, hay que mencionar que no tiene cláusula de salida.

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Datos claves

El técnico Fabián Bustos prepara exigencias y quejas sobre el rendimiento en Millonarios FC.

El partido ante Alianza FC el 3 de mayo definirá la clasificación a Play Offs.

Universitario considera a Bustos como principal candidato tras la salida de Javier Rabanal.