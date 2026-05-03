Fabián Bustos fracasó con Millonarios en Torneo Apertura y ¿se acerca a Universitario?: “Quiero agradecer”

Se acabó todo por el momento para el cuadro de Millonarios, no logró clasificar a la etapa final en busca de la pelea por el Torneo Apertura. Esto ha hecho que muchos se comiencen a preguntar si es posible que vuelva a Universitario de Deportes. Pues su mal paso podría acabar con su carrera en el fútbol de Colombia. No obstante el DT habló de su futuro.

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Fabián Bustos a pesar de este fracaso, se ve que tiene todavía muchas ganas de continuar en el proyecto. Por esa razón, dio a conocer en la conferencia de prensa que ya está pensando en lo que será su equipo para pelear en el Torneo Clausura. Pues deja en claro que se ve continuando en el club.

Fabián Bustos dirigiendo en Millonarios (Foto: Millonarios).

“Hoy quedamos afuera por un gol, respeto la opinión de todos. disculpas a la gente por no clasificar. Vamos a tener un equipo mejor, Millonarios tiene que entrar siempre“, eso fue lo que dijo, dejando en claro que se ve continuando.

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De igual forma, no considera que se trate de un fracaso, sino más bien de un traspié. “Fracaso es una palabra muy fuerte. Fracaso es cuando peleas y no te levantas. Hicimos muchos puntos desde que llegamos, no podemos hablar de fracasos”, agregó en conferencia de prensa.

Por último, el argentino agradeció a sus jugadores a pesar de no lograr seguir en carrera: “Estamos dolidos por no haberle dado a nuestra gente la posibilidad de estar entre los ocho como obligación y como se merece. Quiero agradecer a los jugadores por el esfuerzo“, sentenció.

Universitario tendrá que buscar en otra parte

Con estas palabras de Fabián Bustos, queda en claro que tiene pensado seguir en Millonarios. Esto lo deja muy lejos de tener una pronta vuelta a Universitario, lo cual hace que se tenga que pensar en un nuevo entrenador. Por esa razón, en tienda crema van a tardar en encontrar alguien que esté en la misma sintonía del club.

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Posiblemente a final del Torneo Apertura se pueda conocer una decisión final, por ahora Jorge Araujo se quedará al mando. Lo que podría darle una oportunidad para demostrar que es capaz y por ahí, quedarse en el puesto de forma permanente.

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