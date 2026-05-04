Universitario de Deportes ha tomado una determinación logística crucial para asegurar un rendimiento óptimo en su visita a Chile. El equipo dirigido por Jorge Araujo busca los tres puntos ante Coquimbo Unido en un duelo decisivo por la Copa Libertadores.

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Una logística diseñada para el éxito

La principal determinación del club crema es evitar el desgaste físico innecesario de sus futbolistas antes del pitazo inicial. A diferencia de las especulaciones en redes sociales, el equipo no realizará un viaje de último minuto el mismo día del compromiso.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial en X, el plantel merengue partirá hacia territorio chileno este miércoles por la tarde. El traslado se realizará mediante un vuelo directo desde Lima hasta La Serena, optimizando las horas de descanso.

Concentración y adaptación en suelo chileno

Esta planificación permite que Universitario pernocte en Chile la noche previa al encuentro internacional. Jorge Araujo prioriza que sus dirigidos mantengan un enfoque total y una recuperación completa tras el trayecto aéreo.

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El partido está programado para iniciarse el jueves a las 19:00 horas (hora de Perú). Al aterrizar con anticipación, el comando técnico asegura que el grupo esté concentrado exclusivamente en la estrategia táctica desde muchas horas antes del juego.

El factor descanso como ventaja competitiva

Llegar a La Serena con antelación permite al cuerpo médico supervisar la nutrición y el descanso en un entorno controlado. Esta “burbuja” de concentración es una herramienta clave para enfrentar la intensidad que propone el torneo continental.

Universitario de Deportes enfocado en Coquimbo Unido. (Foto: X).

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Por último, esta gestión profesional busca desestimar cualquier rumor sobre una logística apresurada. Universitario viaja con la misión de puntuar en Chile, apoyado en una organización que no deja ningún detalle al azar.

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