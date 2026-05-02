El delantero Francisco Fydriszewski volvió a aparecer en el radar de Universitario en medio de la inminente salida de Sekou Gassama, pero ahora su nombre también hace ruido por un conflicto legal que terminó ganando.

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El atacante había demandado a Barcelona SC por un monto de 1 millón 200 mil dólares por temas contractuales y remuneraciones pendientes.

Tras revisar el caso, la FIFA resolvió parcialmente a favor del delantero y ordenó que el club ecuatoriano le pague 366 mil dólares por sueldos pendientes.

Además, el organismo también dispuso una compensación adicional de 90 mil dólares, por lo que el monto total que deberá recibir asciende a 456 mil dólares, sin contar los intereses correspondientes.

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Francisco Fydriszewski festejando un gol con Deportivo Independiente Medellín. (Foto: Getty Images)

Universitario va por Francisco Fydriszewski

Mientras tanto, su nombre vuelve a tomar fuerza en Universitario de Deportes tras conocerse que Sekou Gassama no continuará cuando se abra el libro de pases.

El periodista Kevin Pacheco reveló que la ‘U’ ya había contactado anteriormente a Francisco Fydriszewski, aunque la operación era muy complicada: su pase pertenece a Independiente Medellín y, a inicios de temporada, la cláusula de salida rondaba el millón de dólares, además de un salario elevado.

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Francisco Fydriszewski anotando un gol con DIM en el Atanasio Girardot por el fútbol de Colombia. (Foto: Getty Images)

Los números de Francisco Fydriszewski en el 2026

En lo que va de la temporada 2026, el delantero Francisco Fydriszewski anotó 3 goles en 17 partidos entre el fútbol de Colombia y la Copa Libertadores. Además, brindó 2 asistencias y tuvo un puntaje promedio de 6.52 por parte de Sofascore.

¿Cuánto vale actualmente Francisco Fydriszewski?

El delantero Francisco Fydriszewski vale actualmente 450 mil euros a sus 33 años. Además, tiene contrato con Independiente de Medellín hasta diciembre del 2026, mientras Universitario lo observa de cerca.

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Datos claves

FIFA ordenó a Barcelona SC pagar 456 mil dólares al delantero Francisco Fydriszewski.

Universitario contactó a Francisco Fydriszewski ante la inminente salida de Sekou Gassama.

El pase del jugador pertenece a Independiente Medellín con cláusula de un millón de dólares.