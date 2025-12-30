La directiva de Universitario ha respondido con firmeza ante el reciente remezón del mercado de pases. Luego de que Jairo Vélez optara por marcharse directamente a Alianza Lima, dejando un hueco sensible en la generación de juego, el club crema activó un plan de contingencia en el extranjero. El elegido para asumir la responsabilidad de la zona medular ofensiva es Héctor “El Rayo” Fértoli, futbolista argentino que asoma como la pieza de jerarquía necesaria para recuperar la ilusión de la hinchada merengue de cara al 2026.

Universitario se refuerza con este delantero

La información, revelada por el periodista Tomás Dávila de ESPN Argentina, confirma que las gestiones con Racing Club de Avellaneda están muy avanzadas. Fértoli, quien defendió la camiseta de Tigre durante la temporada 2025, regresó recientemente a la “Academia”, dueña de su carta pase, pero su destino inmediato estaría en el Estadio Monumental de Ate. Esta operación se concretaría mediante un nuevo préstamo, permitiendo que el atacante rosarino aporte su experiencia en ligas de alto nivel al proyecto deportivo liderado por la administración crema.

Héctor Fértoli todavía pertenece a Racing Club. (Foto: X).

El perfil del “Rayo” encaja quirúrgicamente en las necesidades tácticas del equipo. Con un estilo caracterizado por la velocidad y el desequilibrio individual, Fértoli ofrece una variante mucho más vertical que la que proponía el “Cubito” Vélez. Su capacidad para jugar tanto por las bandas como por el centro del ataque le brinda al cuerpo técnico una polivalencia fundamental para encarar la Copa Libertadores 2026 y el torneo local, donde la exigencia física será máxima desde la primera jornada.

Héctor Fértoli tiene una emplea experiencia

Para los seguidores de Universitario, este movimiento representa un bálsamo tras la polémica salida de su anterior figura al rival de toda la vida. La llegada de un jugador con trayectoria en instituciones como San Lorenzo, Newell’s y Talleres de Córdoba envía un mensaje claro de ambición. No se trata solo de llenar una vacante, sino de elevar el nivel competitivo del plantel con un futbolista acostumbrado a la presión de los clubes grandes del continente.

Héctor “El Rayo” Fértoli con camiseta de Racing Club. (Foto: X).

En el aspecto contractual, el acuerdo se cerraría bajo una cesión por una temporada. La dirigencia merengue ha trabajado con celeridad para evitar que la incertidumbre afecte la planificación de la pretemporada, asegurando que el reemplazo de Vélez tenga el tiempo suficiente para adaptarse al clima y a la altura del fútbol peruano. De no mediar inconvenientes de último minuto, el argentino aterrizará en Lima en los próximos días para sellar su vínculo formalmente.

¿Universitario está dando un salto de calidad?

Con la incorporación de Héctor Fértoli, Universitario de Deportes busca dar vuelta a la página y enfocarse en los objetivos del centenario. La apuesta por “El Rayo” es una declaración de intenciones: el club no solo ha encontrado un sustituto, sino un refuerzo que, por trayectoria y condiciones, promete convertirse en el nuevo motor ofensivo de la institución. El 2026 se prepara para ser un año de alta intensidad, y la “U” ya tiene a su nuevo protagonista listo para la acción.

DATOS CLAVES

Héctor Fértoli es el elegido por Universitario para reemplazar a Jairo Vélez en 2026.

El futbolista argentino llega procedente de Racing Club tras jugar en Tigre durante 2025.

La operación se concretará mediante un préstamo por una temporada con el club peruano.

