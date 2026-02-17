Es tendencia:
Javier Rabanal planea utilizar una nueva formación previo a jugar contra Sporting Cristal por Liga 1

Universitario estaría trabajando, lo que sería una revolución táctica de Javier Rabanal. En la previa del clásico, frente a Sporting Cristal.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Javier Rabanal planea nueva formación en Universitario previo a jugar contra Sporting Cristal.
© Composición BOLAVIPJavier Rabanal planea nueva formación en Universitario previo a jugar contra Sporting Cristal.

El entorno de Universitario de Deportes se encuentra en plena ebullición tras filtrarse los planes tácticos de su comando técnico. Javier Rabanal buscaría romper el esquema tradicional del equipo justo antes de un duelo crucial ante Sporting Cristal.

Cambio drástico en Universitario de Deportes

Según reveló el Diario Líbero, la intención de Rabanal y su equipo de trabajo es modificar la formación que ha regido al club en los últimos años. Esta decisión busca “dosificar rendimientos” en una temporada de alta exigencia física.

La medida representa un riesgo elevado para el cuadro merengue, que se ha mostrado sumamente sólido con su sistema actual. El plantel está totalmente adaptado a una estructura que casi no ha sufrido variaciones significativas recientemente.

Desde las etapas de Jorge Fossati y Fabián Bustos, la “U” ha cimentado su éxito en el sistema 3-5-2. Esta alineación, con tres defensores centrales y carrileros profundos, es la identidad actual del equipo.

Imagen
Javier Rabanal trabajando en el Estadio Monumental. (Foto: Paloma del Solar).

Universitario buscará manejar las cargas

Los resultados de este esquema son indiscutibles, habiendo llevado a Universitario a ser tricampeón del fútbol peruano. Además, esta base técnica permitió al club competir con éxito en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Cambiar el dibujo táctico antes de enfrentar a un rival directo como Sporting Cristal genera incertidumbre en la hinchada. Un error en el posicionamiento defensivo podría costar caro frente a la ofensiva celeste en la Liga 1.

Javier Rabanal impone sus decisiones

El desafío para Javier Rabanal será convencer a un grupo de jugadores que ya tienen automatizados sus movimientos en el campo. La transición de carrileros a laterales o extremos puros es el punto que más dudas genera en la prensa especializada.

El mundo del fútbol peruano estará atento a la confirmación de este once titular en los próximos días. Según Diario Líbero, la estrategia final dependerá de la evolución física de los jugadores clave tras la doble competencia.

Imagen
Javier Rabanal en Universitario de Deportes. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Javier Rabanal prepara un cambio de sistema en Universitario ante Sporting Cristal.
  • La modificación dejaría atrás el esquema 3-5-2 base del actual tricampeón.
  • Diario Líbero informó que buscan dosificar cargas por la Copa Libertadores 2026.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
