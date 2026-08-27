Héctor Cúper cuestionó a los hinchas de Universitario y utilizó el nombre de Jorge Fossati

La perspectiva de Héctor Cúper, sobre su actual equipo es fuerte. Respondiendo las críticas, de un sector. Usando el nombre de Jorge Fossati.

Héctor Cúper respondió con contundencia a las críticas recibidas por el rendimiento táctico de Universitario de Deportes. En una entrevista exclusiva brindada a Movistar Deportes, el estratega argentino se refirió al esquema utilizado por el equipo.

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El director técnico reconoció que el plantel ‘crema’ se siente mucho más cómodo jugando bajo el sistema 3-5-2. Sin embargo, no ocultó su incomodidad ante los comentarios de un sector de la hinchada sobre la paternidad futbolística de la alineación.

Héctor Cúper fue presentado en Universitario a mitad de temporada. (Foto: X).

La respuesta de Héctor Cúper sobre el esquema táctico

El entrenador explicó que su preferencia personal pasa por otros conceptos defensivos dentro del campo. A pesar de sus gustos, prefirió mantener la estructura que mejores sensaciones le genera a sus dirigidos.

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“A mí me gustan otro tipo de aspectos defensivos, pero no soy un necio para no darme cuenta que este equipo está adaptado al 3-5-2. El otro día escuché ‘este es el equipo de Fossati’. Es probable que lo sea, pero si hoy tuviera 5 puntos, ¿sería el equipo de Fossati?”. Héctor Cúper para Movistar Deportes

Con estas palabras para Movistar Deportes, el DT cuestionó el doble rasero que existe al momento de analizar los resultados en la Liga 1. El estratega dejó en claro que la responsabilidad actual recae en su trabajo diario.

La herencia de Jorge Fossati en el entorno de Universitario

La mención a Jorge Fossati surge a raíz de las constantes comparaciones con la temporada anterior. Muchos aficionados atribuyen el buen momento colectivo al trabajo que dejó el estratega uruguayo.

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🎙️ Héctor Cúper, entrenador de Universitario: "El otro día escuché que dijeron ‘este es el equipo de Fossati’. Es probable que lo sea, pero si este equipo hoy tuviera cinco puntos, ¿sería el equipo de Fossati?". #AlÁngulo 🥅⚽

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🖥️ 𝑆𝑖 𝑎𝑢́𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟,… pic.twitter.com/s8ULAh1yYI — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 27, 2026

Cúper remarcó que resulta incoherente atribuir los aciertos a gestiones pasadas cuando el mando actual le pertenece a él. El DT asume la presión y busca que el mérito del grupo sea reconocido bajo su gestión.

Universitario se enfoca en sus próximos partidos del torneo nacional para afianzar su idea de juego. Mientras tanto, el comando técnico busca abstraerse del ruido externo para sostener el nivel del equipo.

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