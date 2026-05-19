Sebastián Britos habló desde Uruguay, sobre lo que fue su paso en Universitario. Su salida, y también la del director técnico, Jorge Fossati.

Las recientes declaraciones de Sebastián Britos han sacudido el entorno crema antes del esperado partido entre Nacional y Universitario. El actual portero de Peñarol rompió el silencio desde Uruguay en una charla exclusiva con el periodista Gustavo Peralta, dejando títulos importantes sobre su salida y el presente del club.

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El dolor de Sebastián Britos por su salida de Universitario

El guardameta uruguayo confesó que su partida de la institución estudiantil dejó una herida abierta y que su intención era permanecer en Ate. Britos destacó su gran registro con la camiseta crema, recordando que se marchó tras ganar cuatro torneos cortos y mantener un invicto histórico en los clásicos del fútbol peruano.

“Me hubiese gustado quedarme más tiempo en la ‘U’. Había ganado cuatro torneos cortos y estaba invicto en los clásicos. Me dolió y me costó porque yo tenía la energía para seguir en el club. Siento que no fue un ciclo cerrado en Universitario”, afirmó de forma contundente el arquero charrúa.

A pesar del bache futbolístico que atraviesa el equipo de Odriozola, el portero aseguró que el plantel tiene la jerarquía necesaria para revertir la situación en la Liga 1. Asimismo, aprovechó el espacio para respaldar públicamente a Miguel Vargas, quien asumió la titularidad en el arco merengue tras su partida de la institución.

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La defensa a Jorge Fossati y las críticas a la gestión deportiva

Uno de los puntos más encendidos de la entrevista fue la firme defensa de Britos hacia el estratega Jorge Fossati, artífice del éxito reciente del club. Según el guardameta, el técnico uruguayo no recibió el reconocimiento que merecía por sentar las bases del éxito deportivo de la institución.

“Jorge Fossati fue la raíz del tricampeonato y el que le dio identidad a la ‘U’. Yo creo que no se le valoró a Jorge”, disparó el actual jugador de Peñarol, abriendo un debate profundo sobre el trato que reciben los técnicos ganadores en Ate.

🎙️Sebastián Britos: "JORGE FUE LA RAÍZ DEL TRICAMPEONATO Y EL QUE LE DIO IDENTIDAD A LA U"



"YO CREO QUE NO SE LE VALORÓ A JORGE".#HablemosDeMAX #universitario



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Previo al Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores

La interna crema queda bajo la lupa tras revelarse que estas salidas expusieron directamente las decisiones deportivas del administrador actual, Franco Velazco, y del ex director deportivo, Álvaro Barco. Esta entrevista exclusiva añade una alta dosis de tensión en la previa del choque internacional de Universitario, desnudando serias fisuras en la alta directiva.

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