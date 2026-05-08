Todo parece que la trifulca entre Franco Velazco y Jorge Fossati estaría por llegar a su fin, al menos si hablamos de la exposición mediática. Luego de varias acusaciones y versiones compartidas por los mismos protagonistas, el administrador de Universitario de Deportes habló y prácticamente expuso que cualquier acción a futuro será tema de análisis en privado y ya no público.

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Fuente: Gemini IA.

La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes no solo representó ser un escenario netamente deportivo, sino que también generó distintas reacciones entre las partes implicadas. Franco Velazco aseguró hace unos días que el estratega exigió varias mejoras en su contrato, tales como salario y comodidades, así que desde el otro lado se encargaron de desmentir dichas versiones.

Esta situación ocasionó una especie de terremoto en lo que se refiere al entorno de la ‘U’ e incluso se hablaba de que terminaría en instancias legales. Por parte de Jorge Fossati se entiende que recurrirán a esta modalidad, mientras que el día de hoy se tuvo la palabra de Franco Velazco de una forma mucho más pacífica y asegurando que esta especie de altercado se manejará en privado.

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“Ambas partes hemos dado nuestros puntos de vista. Para mí, el tema del profesor Fossati está cerrado y para nosotros siempre va a estar en la historia del club como tricampeón, pero nada más. Si hay un tema legal que solucionar, lo solucionaremos de manera privada“; declaró Franco Velazco en charla con los medios locales en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Todavía estamos en competencia, nos quedan 2 partidos. Esperamos que la próxima semana podamos tener novedades. El tema del DT Fossati está cerrado, siempre va estar en la historia del club”



Franco Velazco, administrador de Universitario



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/iNOuG9PKO7 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 8, 2026

Franco Velazco dio detalles sobre el próximo entrenador de Universitario

Si bien durante los últimos días se conocieron distintos rumores de posibles candidatos para tomar el mando de Universitario de Deportes, fue Franco Velazco quien dio detalles sobre dicha situación. Por ahora Jorge Araujo es quien se mantendrá en el cargo de manera interina y muy pronto se conocerán novedades concretas sobre quién asumirá la dirección técnica del primer equipo.

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“Estamos apurados, eso no significa que vamos a precipitar la decisión. Vamos a tomarnos el tiempo necesario. No tenemos mucho margen de error, eso lo sabemos. Tenemos que tomar la decisión lo más pronto posible. Esperamos que la próxima semana podamos tener novedades“; comentó Franco Velazco, administrador de la ‘U’, en la misma conversación con la prensa.

Fuente: Universitario.

Los próximos partidos de Universitario en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes se alista para competir en el Torneo Apertura 2026 cuando el lunes 11 a las 20:30 horas visite a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau y el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas reciba a Atlético Grau en el Estadio Monumental. Por la Copa Libertadores 2026, los cremas jugarán ante Nacional el miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Gran Parque Central.

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