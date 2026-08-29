Héctor Cúper dio la clave para la remontada ante UTC y explicó el cambio de Lapadula: “Corregimos algo”

Universitario dio vuelta un 2-0 ante UTC en Cajamarca. Héctor Cúper reconoció que el equipo cometió errores en el primer tiempo. A su vez, explicó el ingreso de Alzugaray por Lapadula.

Héctor Cúper, entrenador de Universitario, tuvo autocrítica tras la victoria ante UTC en Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Reconoció que su equipo tuvo “15 minutos realmente malos” y que hubo errores en el juego. Además, contó qué logró cambiar para remontar el partido y explicó por qué sacó a Gianluca Lapadula, uno de los goleadores del conjunto ‘crema’.

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Los errores de Universitario y cómo mejoró para remontar

Universitario no la pasó bien en el primer tiempo y estuvo 2-0 abajo en 20 minutos. Si bien había tenido un buen arranque, se quedó y motivó a que UTC le convierta dos goles. Cúper reconoció que durante ese momento, se vio lo peor de su equipo.

“Corregimos algo que hicimos durante 10-15 minutos del primer tiempo, ahí cometimos errores en el juego, la idea era otra y tuvimos momentos que pareció que entramos en una confusión“, comentó. “Lo más importante es que retomamos lo que habíamos hablado antes del partido, empezamos a hacer las cosas mejor“, añadió en conferencia de prensa.

La clave para mejorar y volver a hacer lo que se planteó antes del partido estuvo en los cambios, según el entrenador ‘crema’. “Tuvimos 15 minutos realmente malos y eso condicionó, la altura perjudicó a algunos jugadores que se los veía que no estaban en su día y la gente que entró ayudó mucho a esa reacción“, aseguró.

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La charla en el entretiempo que dio Héctor Cúper

Además de los cambios que dieron sus frutos para la remontada, la charla en el entretiempo dio su efecto para que Universitario logre cambiar la imagen del primer tiempo para el complemento. Cúper dio detalles de lo que dijo en el vestuario.

“Lo primero que hablé en el entretiempo fue que si habíamos empezado bastante bien el partido, por qué dejamos de insistir en algunas cosas y cambiamos el juego por otro lado, eso no entendí y traté que el equipo recuperara“, reveló.

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¿Por qué sacó a Gianluca Lapadula del partido?

Uno de los momentos clave del partido fue la salida de Gianluca Lapadula, quien venía de anotar 5 goles en este Torneo Clausura 2026. Es que el ingreso de Lisandro Alzugaray le dio más movilidad al ataque. Fue una modificación arriesgada, pero que el director técnico del cuadro ‘merengue’ dio su explicación.

“(Gianluca) Lapadula estaba un poquito cansado, evidentemente puede ser que, a veces, al jugador le afecta un poco la altura. (Lisandro) Alzugaray puede jugar de delantero, tiene buena dinámica y por eso decidí el cambio“, esclareció.

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“A veces hay partidos que un jugador no se encuentra bien o ese día no le salen las cosas, no quiere decir que por eso va a perder el lugar”, agregó para cerrar.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Universitario de Deportes, ahora, vuelve a Lima para esperar su próximo partido en el Torneo Clausura 2026. Por la fecha 8, recibirá el próximo sábado 5 de setiembre a Comerciantes Unidos en el Monumental de Ate desde las 8:30 P.M. El partido, como todos los de la Liga 1, se puede ver por L1MAX y L1 Play.

DATOS CLAVE

Héctor Cúper admitió errores tras la remontada de Universitario ante UTC en Cajamarca.

admitió errores tras la remontada de Universitario ante UTC en Cajamarca. Gianluca Lapadula fue sustituido por cansancio tras anotar 5 goles en el torneo.

fue sustituido por cansancio tras anotar 5 goles en el torneo. Próximo partido: Universitario recibirá a Comerciantes Unidos el sábado 5 de septiembre.