Jean Ferrari encendió la polémica después de la goleada de Estados Unidos contra la Selección Peruana

Después de recibir una goleada, la Selección Peruana fue defendida por Jean Ferrari. En Twitter, generó debate gracias a polémico comentario.

La dura derrota por goleada de la Selección Peruana ante Estados Unidos dejó un clima de máxima tensión en la hinchada. La baja actuación del equipo encendió de inmediato las alarmas sobre el rendimiento del plantel nacional.

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Defensa de Jean Ferrari a la Selección Peruana

En medio del descontento generalizado, Jean Ferrari utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido en el terreno de juego. Sin embargo, su mensaje lejos de calmar las aguas terminó desatando una fuerte ola de reacciones negativas.

Jean Ferrari defendió a la Selección Peruana ante Estados Unidos. (Foto: X).

El Director General de Fútbol en la FPF intentó justificar el resultado señalando que el trámite se vio afectado por un penal mal cobrado que desconcertó al equipo. Asimismo, pidió dar vuelta a la página y enfocarse en el siguiente compromiso.

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Un polémico mensaje tras la goleada

Ferrari enfatizó en su cuenta de X (antes Twitter) que el seleccionado atraviesa un proceso en desarrollo. “La construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, aseguró el dirigente.

Las declaraciones no cayeron nada bien en la afición, ya que cerca del 90% de los mensajes en redes sociales fueron de rechazo total hacia su lectura del partido. Los fanáticos recriminaron la falta de autocrítica tras la caída de la Blanquirroja.

Cuestionamientos a la FPF y a Mano Menezes

Los hinchas señalaron directamente a Ferrari como uno de los principales responsables del momento deportivo. Las mayores críticas se concentraron en la contratación del técnico Mano Menezes y en la falta de un plan claro.

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Además, los cibernautas mostraron su indignación por la constante citación de futbolistas que no atraviesan un buen presente en sus respectivos clubes. Exigen un recambio urgente y decisiones firmes dentro de la FPF.

Con el próximo encuentro amistoso a disputarse este martes, la presión sobre el cuerpo técnico y la dirigencia ha alcanzado su punto más alto. La afición demanda respuestas inmediatas en la cancha más allá de las justificaciones públicas.

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