Mientras se espera lo que pasará con Héctor Cúper, Universitario toma la primera decisión para el plantel 2027

La administración de Universitario está en un momento clave con la definición de su entrenador, pero también de otro puesto clave. Los detalles de la situación 'crema'.

Universitario de Deportes atraviesa tiempos de definición para su futuro en el corto y mediano plazo. En primer lugar, debe definir qué sucederá con Héctor Cúper en el puesto de entrenador. Pero, en medio de esto, aparece la búsqueda de un director deportivo para que tome decisiones importantes en el primer equipo.

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta, en el programa Pepas de la PM, confirmó que Universitario busca reforzar el puesto de director deportivo. Se trata de la primera gran decisión fuerte de cara al 2027. Así, con esto, Antonio García Pye dejaría de ejercer dicho cargo (lo asumió tras la salida de Álvaro Barco) para volver a trabajar en la gerencia deportiva.

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario (Movistar Deportes).

“La administración que lidera Franco Velazco ya está evaluando diferentes perfiles y opciones. Va a ser extranjero. En el Perú, no hay un candidato nacional, más después de la mala experiencia que han tenido recientemente (por Barco). Por esta razón, el elegido va a ser extranjero”, dijo Peralta.

Publicidad

Franco Velazco, administrador de Universitario (Universitario oficial).

Así, habrá un director deportivo extranjero para que tome decisiones fuertes de cara al próximo año, en donde la ‘U’ debe mejorar la imagen que está dejando en este 2026. “La idea es que pueda definirse y cerrarse pronto, de cara a lo que significa esta última etapa del año y el armado del plantel 2027“, aseguró el mencionado comunicador.

En todo caso, no hay un candidato claro ni han trascendido nombres de opciones. “No sé si el candidato principal jugó al fútbol, pero lo que sí, en este momento, están evaluando opciones“, comentó Peralta.

Publicidad

Se define el futuro de Héctor Cúper en Universitario

A pesar de la búsqueda del director deportivo, algo que será clave para los próximos días donde debe definirse la parte final del año, pero sobre todo la parte deportiva y el proyecto para 2027, en estos momentos, lo principal es la definición del trabajo de Héctor Cúper como entrenador.

En las últimas horas, el mencionado periodista reveló en L1 Radio (L1MAX) que Cúper ya no cuenta con el respaldo que sí se mencionaba durante los últimos días. Tal parece que hay serias intenciones de prescindir de sus servicios. La decisión final se tomará durante este fin de semana para el anuncio final entre lunes y martes.

Los respaldos en el fútbol siempre son para analizar…

Esperemos una definición sobre el tema Cúper entre lunes y martes (o, tal vez, antes). https://t.co/YFdzdpAJKj — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 26, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE