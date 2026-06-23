Paolo Guerrero y sus palabras tras el fichaje de Gianluca Lapadula: “Ojalá que pueda…”

La llegada de Gianluca Lapadula al fútbol peruano fue algo inesperado para muchos. Pero ahora que jugará en Universitario de Deportes todos están opinando sobre su fichaje. Incluso sus mismos rivales, en este caso ya varios jugadores de Alianza Lima han dado su pensamiento con este fichaje.

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Esta vez fue el turno de Paolo Guerrero que en este caso habló muy bien de un compañero en su tiempo en la Selección Peruana. Por eso no dudó en desearle lo mejor, esto también con la intensión que pueda volver a vestir la ‘Bicolor’ en el corto periodo de tiempo. Más habiendo falencias de atacantes para el cuadro de Mano Menezes.

Paolo Guerrero calentando con Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

“Muy bien y muchos éxitos para ‘Lapa’. Ojalá que pueda hacer todo bien y que vuelva a estar en la Selección porque es un jugador importante“, fueron las palabras del capitán de Alianza Lima tras su salida de los entrenamientos con el club ‘íntimo’.

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Eso sí, para el ‘Depredador’ no ve como un rival difícil para enfrentar ahora que está en Universitario. Por lo que terminó de mandarle un mensaje al atacante de la ‘U’ para el próximo Clásico: “No me preocupa“.

¿Cuándo Alianza Lima enfrentará a Universitario?

Si bien todavía no hay programación para la gran mayoría de fechas para el Torneo Clausura. Se conoció la fecha tentativa en la que se pueda llevar el ‘Clásico’ del fútbol peruano, que vendría a ser el 12 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva en ‘Matute’, se estima que el partido podría ser a las 20:00 o 20:30 horas.

Este será el primer Clásico que juegue el ‘Bambino’ en el Perú, por lo que será un juego bastante importante para él. Lo mismo para Paolo Guerrero, que podría enfrentarse a su último duelo ante los ‘Cremas’. Hasta ahora no ha sabido lo que es ganar ante los de Ate el popular ‘Depredador’.

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