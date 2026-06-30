En cuestión de minutos, José Carabalí pasó de dejar Universitario por problemas personales a ser anunciado como nuevo fichaje de LDU.

La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes provocó una fuerte reacción entre los hinchas cremas. Lo que inicialmente fue presentado por el club como una desvinculación motivada por problemas familiares tomó un giro inesperado cuando, minutos después, LDU anunció oficialmente la contratación del extremo ecuatoriano.

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La sucesión de ambos anuncios generó confusión, sorpresa y enojo entre los aficionados de Universitario, quienes rápidamente inundaron las redes sociales de LDU con mensajes cuestionando la decisión de José Carabalí. Muchos interpretaron que el jugador había utilizado los problemas personales como argumento para abandonar el club y regresar al fútbol ecuatoriano.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como: “Mercenario” y “Que le vaya pésimo a ambos, un cobarde más para irse así por la puerta falsa”, reflejando el malestar de un sector importante de la hinchada crema por la forma en que se produjo su salida.

Sin embargo, conforme pasaron las horas, surgieron nuevas versiones que explican el contexto de la decisión tomada por José Carabalí y que contradicen la idea de que se trató únicamente de una cuestión económica.

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Hinchas de Universitario criticaron a José Carabalí por irse a LDU. (Foto: X)

Universitario intentó retener a José Carabalí, pero la decisión ya estaba tomada

Tanto el periodista Gustavo Peralta como el gerente deportivo Antonio García Pye coincidieron en señalar que la salida de José Carabalí respondió principalmente a motivos personales que obligaban al jugador a permanecer en Ecuador. Una vez instalado en su país, el extremo necesitaba continuar con su carrera profesional y encontró en LDU la posibilidad de hacerlo.

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Incluso, Antonio García Pye reveló que Universitario intentó convencer al futbolista para que permaneciera en el club ofreciéndole un contrato económicamente superior al que finalmente aceptó con LDU. Pese a ello, Carabalí mantuvo firme su decisión e incluso pagó de su propio bolsillo la cláusula de salida para concretar su desvinculación. Con su partida, Universitario pierde a un extremo, libera un cupo de extranjero para el Torneo Clausura 2026 y deja instalada una sensación de descontento entre buena parte de la hinchada crema.

José Carabalí dejó Universitario, se fue de Perú y llegó hasta Ecuador para firmar por LDU. (Foto: LDU)

¿Cuánto dinero gana José Carabalí?

José Carabalí gana 14 mil dólares mensuales, según la última versión actualizada de Salary Sport.

¿Cuánto vale actualmente José Carabalí?

José Carabalí vale 850 mil euros actualmente a sus 29 años, según el reporte más reciente de Transfermarkt.

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Datos claves

José Carabalí generó revuelo tras desvincularse de Universitario y ser anunciado de inmediato como nuevo fichaje de LDU.

Los hinchas cremas reaccionaron con indignación en redes sociales, interpretando que el jugador usó los temas personales como excusa para irse por la “puerta falsa”.

El gerente deportivo Antonio García Pye aclaró que el club intentó retenerlo con una mejor oferta económica, pero el extremo priorizó quedarse en su país e incluso pagó su cláusula de salida.