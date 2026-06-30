Una nueva opción para el entrenador argentino aparece en su país tras su paso por la Liga 1 de Perú en el 2025.

Néstor Gorosito vuelve a ser protagonista en el mercado de entrenadores. Tras su paso por Alianza Lima durante la temporada 2025, el estratega argentino está muy cerca de asumir un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino: San Lorenzo de Almagro.

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El técnico de 62 años dejó una huella importante en Alianza Lima al conseguir una histórica clasificación frente a Boca Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, el tramo final de la temporada terminó alejándolo del club íntimo, pese a que había renovado su contrato hasta finales de 2026.

Después de permanecer cerca de seis meses sin dirigir, Gorosito vuelve a aparecer como uno de los nombres más importantes del mercado y todo indica que continuará su carrera nuevamente en el fútbol argentino: San Lorenzo de Almagro.

El entrenador Néstor Gorosito ya tendría un acuerdo de palabra con San Lorenzo para asumir el proyecto y está a la espera únicamente de que se oficialice su contratación.

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Néstor Gorosito será el nuevo técnico de San Lorenzo para lo que resta del 2026. (Foto: Getty Images)

San Lorenzo eligió a Néstor Gorosito tras descartar a Iker Muniain

La información apunta a que San Lorenzo de Almagro eligió a Néstor Gorosito como su nuevo entrenador. Inicialmente, la principal opción era Iker Muniain, pero el español no cuenta con la licencia requerida para dirigir en Argentina, situación que abrió definitivamente la puerta al regreso de Gorosito.

El entrenador argentino ya conoce lo que significa dirigir a San Lorenzo y ahora tendría todo encaminado para iniciar un nuevo ciclo. En su trayectoria también suma títulos con Tigre, Argentinos Juniors y Olimpia, experiencia que lo convierte en uno de los técnicos más importantes disponibles en el mercado sudamericano.

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Néstor Gorosito dirigió a Alianza Lima durante 55 partidos. (Foto: Liga 1)

Los números de Néstor Gorosito con Alianza Lima

Néstor Gorosito dirigió en total 55 partidos a Alianza Lima en la temporada 2025, ganó 27, empató 16 y perdió 12. En total tuvo un rendimiento del 58.79% con 81 goles a favor, 55 en contra y un balance de +26.

¿Cuánto dinero gana Néstor Gorosito?

Como director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito percibía un salario mensual de aproximadamente $30.000 dólares, lo que equivale a un aproximado de $360.000 dólares al año. Esta cifra lo posicionaba como uno de los entrenadores mejor pagados en la Liga 1 de Perú. Sin embargo, actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con el club.

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Datos claves

Néstor Gorosito tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo entrenador de San Lorenzo.

El técnico de 62 años dirigió a Alianza Lima durante la temporada 2025.

San Lorenzo descartó a Iker Muniain por no tener la licencia requerida en Argentina.