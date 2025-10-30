La decisión de Universitario tras las ofertas del extranjero por Álex Valera: “No tiene cláusula de salida”

Tras el más reciente tricampeonato nacional de Universitario de Deportes, no hay duda alguna de que uno de los jugadores más pedidos será Álex Valera. El hecho de ser clave en el equipo liderado técnicamente por Jorge Fossati y el goleador que todo equipo grande necesita le abre las puertas para un posible regreso al extranjero de cara a la temporada 2026, aunque ahora se acaba de conocer una postura muy importante por parte de la directiva al respecto.

Resulta que durante las últimas hora se pudo conocer que Ceará de Brasil estaría interesado en quedarse con los servicios de Álex Valera. El representante del atacante de Universitario de Deportes confirmó esta noticia y a partir de dicha novedad es que empezaron a tejerse distintos escenarios en donde efectivamente los merengues podrían quedarse sin su mejor jugador de la actual temporada.

Desde los altos mandos de Universitario de Deportes están muy conscientes y al pendiente de ello, así que no dudaron 2 veces ni nada por el estilo ya que ofrecerán una extensión de contrato hasta el año 2028. Teniendo en cuenta que el popular ‘Valegol‘ aún mantiene vínculo hasta fines de la temporada 2026, la idea es asegurarlo lo más que se pueda para que en el caso de que pueda emigrar haya una cláusula importante, la cual por cierto hoy en día no existe.

Los detalles sobre la decisión de Universitario respecto al futuro de Álex Valera

“Ceará es una posibilidad a través de un intermediario que ha hablado con el representante de Álex Valera. No quiere decir que ya hay una negociación, pero sí hay avance en el tema como posibilidad. Valera tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026 y entiendo que pronto le harán una propuesta para extender el vínculo por 2 años, es decir hasta el 2028. Eso no quita que venga algo del extranjero”; comentó en primera instancia el periodista Gustavo Peralta.

En la más reciente edición del programa deportivo ‘Hablemos de MAX‘, el periodista no solo habló de las chances que tiene Álex Valera de ser vendido al exterior y de la postura que ahora sostendrá la directiva de la ‘U’, sino que también dio detalles del actual contrato del ‘9’. “No tiene cláusula de salida y sí tiene una negociación que hacer con el club. Tiene la ilusión de ver si sale algo del extranjero y también la intención de seguir haciendo historia en el club”.

Además de Ceará de Brasil, las opciones que tiene Álex Valera en el extranjero

Así como existe la posibilidad de un acercamiento concreto entre Ceará de Brasil y el representante de Álex Valera, el día de hoy se pudo conocer que desde Japón y el Medio Oriente también andan al pendiente de la situación del goleador de Universitario de Deportes. Eso sí, por el momento solo son conversaciones para evaluar el tema y nada más. Veremos cuál termina siendo el futuro cercano del atacante, sobre todo ahora que con 29 años viene atravesando el mejor momento de su carrera futbolística y podría aprovecharlo al máximo.

Fuente: @enriquevega_

