La euforia por el histórico tricampeonato de Universitario de Deportes aún se asienta, pero el debate sobre el mérito del título sigue encendido en el fútbol peruano. Mientras la afición celebra su segunda triple corona (2023, 2024 y 2025), las voces críticas, principalmente de equipos rivales, intentan desmerecer la hazaña. Ante esto, Jairo Concha, mediocampista crema, ofreció una respuesta cargada de ironía y experiencia.

Jairo Concha no se guardó ningún comentario

Concha, quien viene de un bicampeonato con Alianza Lima antes de unirse a la “U”, utilizó su trayectoria para exponer la inconsistencia de los detractores. En una entrevista con GOLPERU, señaló que estas críticas no son exclusivas de Universitario, sino una reacción habitual de los equipos que no ganan. “Es parte de. Cuando yo estaba en Alianza Lima y salía campeón, seguramente en los otros equipos también decían lo mismo, y ahora que estoy en la ‘U’ dicen lo mismo”, afirmó, evidenciando un patrón repetitivo de acusaciones de ‘ayuda’.

Jairo Concha celebrando en CONMEBOL Copa Libertadores 2025 contra River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El punto más fuerte de su argumento cuestionó la lógica detrás de las quejas, elevando la pregunta a una dimensión histórica. “¿Los campeonatos se los regalan a todos en todos los años? Eso es lo que me pregunto”, lanzó el volante, sugiriendo que descalificar un tricampeonato por supuestos favoritismos implica, por extensión, descalificar la historia reciente de los campeones peruanos.

¿Universitario de Deportes fue favorecido?

La declaración de Concha es una defensa clara al esfuerzo y dedicación del plantel dirigido por Jorge Fossati. Rechazó categóricamente que el éxito se deba a factores externos, resaltando el arduo trabajo en la cancha y en los entrenamientos. “Sería demasiado injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros y desmerecer el trabajo que hacemos día a día. Es mejor ignorar ese tipo de comentarios”, sentenció el futbolista.

El tricampeonato de Universitario se sustenta en cifras contundentes: una cantidad inalcanzable de puntos para sus perseguidores y el dominio de cinco torneos cortos consecutivos (Clausura 2023, Apertura y Clausura 2024, Apertura y Clausura 2025). Estos números reflejan una superioridad que, para el club y sus protagonistas, hace insostenibles las narrativas que buscan desmerecerlos.

Jairo Concha pone el pecho por Universitario

De esta manera, Jairo Concha no solo defendió el título de su actual club, sino que restó credibilidad a las críticas infundadas que, según él, solo buscan empañar una hazaña histórica. Su mensaje es claro: el equipo se enfoca en el mérito deportivo, consolidando su estatus como el único club peruano en conseguir el tricampeonato en dos ocasiones diferentes, ignorando las voces externas.