“Primero que vaya a jugar a Europa”; así fue el menosprecio a Álex Valera tras lograr el ‘Tri’ con Universitario

Para nadie es ninguna novedad que Álex Valera es uno de los mejores jugadores de la Liga 1 2025. Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes como un tremendo goleador, el atacante merengue podría ser incluso escogido como el protagonista más importante de la actual temporada. Pese a este buen panorama por el que atraviesa, un histórico del fútbol peruano no se guardó nada en cuestionarlo duramente cuando dijeron que ya podría haberlo superado.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Estamos hablando de Andrés Mendoza. El exatacante de Sporting Cristal y de la Selección Peruana fue bastante contundente en sus apreciaciones cuando le sugirieron que Álex Valera ya sería más de lo que él llegó a ser como futbolista profesional. Recordemos que el popular ‘Cóndor’ paseó su talento por Europa, disputó Champions League y se mantuvo en tremendo nivel por varias temporadas, así que fundamentos para hablar sí tiene.

Fuente: TOP Mercato

Una frase muy marcada quedó como enmarcar en un cuadro dentro de las declaraciones que emitió en un reconocido espacio digital’. “Si Álex Valera hubiera estado en mi época, no juega”. De esta manera, Andrés Mendoza sostuvo que de ninguna manera el actual goleador de Universitario de Deportes se encuentra a su altura ni nada por el estilo, así haya podido celebrar el tricampeonato nacional hace unos días con los cremas.

¿Qué dijo exactamente Andrés Mendoza sobre el presente de Álex Valera?

“¿Que Valera es más que yo? No pues, primero que vaya a jugar a Europa. Yo respeto a Valera por lo que está haciendo acá. Si el hubiera estado en mi época, es un problema, no juega. Si yo fuera Valera, me quedo en el fútbol peruano”; comentó Andrés Mendoza durante una de las últimas ediciones del programa deportivo ‘Datazo‘ y si bien algunos podrían tomar estas palabras como un menosprecio, lo cierto es que otros estarían totalmente de acuerdo.

Esto no quiere decir que el delantero de Universitario de Deportes sea malo o algo por el estilo, pero en comparación a lo que en su momento pudo lograr como profesional el ‘Cóndor’ Mendoza, es muy probable que muchas posturas coincidan con lo que dijo recientemente. Eso sí, hoy en día el popular ‘Valegol’ es el mejor delantero nacional y nadie tendría por qué discutir su inminente estadía en la Selección Peruana con dicho rótulo, incluso de titular.

¿Cuántos goles tiene Álex Valera en Universitario?

Álex Valera llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2021 y en 5 años ha podido marcar historia entre los hinchas. Lleva 71 goles anotados en este periodo y todavía tiene un par de partidos más en el Torneo Clausura 2025 para seguir incrementando su cuota y a la espera de lo que pueda ser su futuro. El ‘9’ tiene contrato en Ate hasta fines del 2026, así que veremos la decisión que pueda tomar junto a su entorno más cercano. Dicho esto, son los aficionados merengues quienes quieren que se quede a como de lugar por obvias razones.

