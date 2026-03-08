Los Chankas 1-0 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Los Chankas y Universitario de Deportes se ven las caras el día de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas será testigo de uno de los partidos más importantes del fin de semana, sobre todo cuando estamos frente a una disputa entre los primeros lugares en la tabla de posiciones del campeonato.
En cuanto a cómo llegan los equipos a este gran encuentro, Los Chankas vencieron 2-1 a FBC Melgar en Arequipa, derrotaron 3-2 a Sport Huancayo y empataron 1-1 contra Comerciantes Unidos. Por otro lado, Universitario de Deportes se impuso 1-0 ante FC Cajamarca, igualó 2-2 frente a Sporting Cristal y ganaron 2-1 contra Cienciano jugando en el Estadio Monumental.
¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?
- 14:30 | México (CDMX)
- 15:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 16:30 | Bolivia y Venezuela
- 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:30 | España
¿Dónde ver Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play