Liga 1

Los Chankas 1-0 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Los Chankas y Universitario se enfrentan en la ciudad de Andahuaylas. Sigue el minuto a minuto de este gran partido.

21' ¡Gran llegada de Universitario!

Tras un buen pase en profundidad de Carabalí, apareció Alzugaray para disparar en área de Los Chankas y estuvo a nada del empate.

18' ¡Intento de Universitario!

Valera no pudo rematar con claridad estando en área de Los Chankas y el balón se perdió del sector para ir despejando el peligro.

13' ¡Aproximación de Universitario!

Polo llegó con peligro a campo de Los Chankas y mandó un centro sobre el área rival, pero ningún compañero estuvo atento para encontrar el balón.

10' ¡Buena contra de Los Chankas!

Luego de una pérdida en ofensiva de Universitario, fue Torres quien ganó el balón y se fue en velocidad sobre campo rival. Apareció la figura de Carabalí para frenarlo antes de que pueda pisar área rival.

5' ¡Gooooooooooooool de Los Chankas!

Franco Torres anota el 1-0 del partido tras un buen disparo en área de Universitario al aprovechar un gran pase en profundidad por parte de Jorge Palomino.

3' ¡Intento de Los Chankas!

Tras una buena pared con Takeuchi en el borde del área de Universitario, Quintero quiso rematar y fue bien trabado por la defensa rival.

1' ¡Empezó el partido!

Los Chankas y Universitario disputan el primer tiempo del duelo en la ciudad de Andahuaylas.

¡Los equipos salen a la cancha!

Los titulares de Los Chankas y Universitario dicen presente en el campo del Estadio Los Chankas. Así va quedando todo listo para el inicio del partido en la ciudad de Andahuaylas.

¡Ya se viene el partido!

Los Chankas y Universitario culminaron con el calentamiento y volvieron a vestuarios para ultimar detalles instantes previos al pitazo inicial.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Los Chankas y Universitario realizan los respectivos trabajos precompetitivos en el terreno del Estadio Los Chankas a minutos del inicio del duelo.

¡Alineación titular de Los Chankas!

Walter Paolella alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Universitario en la ciudad de Andahuaylas: Hairo Camacho; David Gonzales, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Michel Kaufman; Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz; Franco Torres, Jarlin Quintero y Oshiro Takeuchi.

¡Informe de lesionados en Universitario!

Tras un comunicado oficial de Universitario, se pudo conocer cuál es el verdadero estado físico de Edison Flores, Héctor Fértoli, Yuriel Celi y Sekou Gassama.

¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dice presente en las instalaciones del Estadio Los Chankas y ahora se alistarán para el inicio del partido.

¡Alineación de Universitario!

Javier Rabanal preparó el siguiente equipo titular para jugar en Andahuaylas frente a Los Chankas: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jesús Castillo, Martin Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

¡Sensibles ausencias en Universitario!

Universitario no podrá contar con Horacio Calcaterra, Héctor Fértoli, Yuriel Celi, Sekou Gassama y Edison Flores en el duelo de hoy ante Los Chankas.

Fuente: El Diario Crema.

¡Los convocados de Universitario!

Javier Rabanal dispondrá de los siguientes jugadores para visitar el día de hoy a Los Chankas.

¡Bienvenidos a la cobertura de Los Chankas vs. Universitario!

Los Chankas y Universitario juegan el día de hoy en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue todas las incidencias.

Por Renato Pérez

Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.

Los Chankas y Universitario de Deportes se ven las caras el día de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas será testigo de uno de los partidos más importantes del fin de semana, sobre todo cuando estamos frente a una disputa entre los primeros lugares en la tabla de posiciones del campeonato.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este gran encuentro, Los Chankas vencieron 2-1 a FBC Melgar en Arequipa, derrotaron 3-2 a Sport Huancayo y empataron 1-1 contra Comerciantes Unidos. Por otro lado, Universitario de Deportes se impuso 1-0 ante FC Cajamarca, igualó 2-2 frente a Sporting Cristal y ganaron 2-1 contra Cienciano jugando en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

  • 14:30 | México (CDMX)
  • 15:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 16:30 | Bolivia y Venezuela
  • 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:30 | España

¿Dónde ver Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
