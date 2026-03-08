Los Chankas 1-0 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Los Chankas y Universitario juegan el día de hoy en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. A continuación, sigue todas las incidencias.

La delegación de Universitario dice presente en las instalaciones del Estadio Los Chankas y ahora se alistarán para el inicio del partido.

Los jugadores de Los Chankas y Universitario realizan los respectivos trabajos precompetitivos en el terreno del Estadio Los Chankas a minutos del inicio del duelo.

Los titulares de Los Chankas y Universitario dicen presente en el campo del Estadio Los Chankas. Así va quedando todo listo para el inicio del partido en la ciudad de Andahuaylas.

Tras una buena pared con Takeuchi en el borde del área de Universitario, Quintero quiso rematar y fue bien trabado por la defensa rival.

Franco Torres anota el 1-0 del partido tras un buen disparo en área de Universitario al aprovechar un gran pase en profundidad por parte de Jorge Palomino.

Luego de una pérdida en ofensiva de Universitario, fue Torres quien ganó el balón y se fue en velocidad sobre campo rival. Apareció la figura de Carabalí para frenarlo antes de que pueda pisar área rival.

Polo llegó con peligro a campo de Los Chankas y mandó un centro sobre el área rival, pero ningún compañero estuvo atento para encontrar el balón.

Valera no pudo rematar con claridad estando en área de Los Chankas y el balón se perdió del sector para ir despejando el peligro.

Tras un buen pase en profundidad de Carabalí, apareció Alzugaray para disparar en área de Los Chankas y estuvo a nada del empate.

Los Chankas y Universitario de Deportes se ven las caras el día de hoy por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas será testigo de uno de los partidos más importantes del fin de semana, sobre todo cuando estamos frente a una disputa entre los primeros lugares en la tabla de posiciones del campeonato.

En cuanto a cómo llegan los equipos a este gran encuentro, Los Chankas vencieron 2-1 a FBC Melgar en Arequipa, derrotaron 3-2 a Sport Huancayo y empataron 1-1 contra Comerciantes Unidos. Por otro lado, Universitario de Deportes se impuso 1-0 ante FC Cajamarca, igualó 2-2 frente a Sporting Cristal y ganaron 2-1 contra Cienciano jugando en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?

14:30 | México (CDMX)

15:30 | Perú, Colombia y Ecuador

16:30 | Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:30 | España

¿Dónde ver Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026?