Franco Coronel reaccionó después de ser denunciado por insulto racista contra Cristiano da Silva

La tensión en el fútbol peruano alcanzó un punto crítico tras los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo. El delantero Franco Coronel se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por un presunto insulto racista contra Cristiano da Silva.

Racismo dentro de la Liga 1 Peruana

El ambiente deportivo nacional ha reaccionado con firmeza ante este acto de discriminación en pleno campo de juego. Según diversos reportes de prensa, el altercado verbal encendió las alarmas de los comisarios del partido y de las autoridades de la Liga 1.

Tras el revuelo causado, todas las miradas se posaron sobre el atacante para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, la esperada respuesta de Coronel no llegó de la forma que muchos aficionados y periodistas deportivos aguardaban.

La reacción inesperada de Franco Coronel

Las cámaras de Jax Latin Media captaron al futbolista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez pocas horas después del partido. El jugador se mostró esquivo y evitó cualquier contacto verbal con los comunicadores que buscaban su descargo oficial.

Su reacción en la terminal aérea fue el silencio absoluto, limitándose a caminar rápidamente hacia la zona de embarque. Esta actitud ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde se le exige una postura clara frente a la grave acusación.

Cabe recordar que los reglamentos de la FPF son sumamente estrictos con cualquier manifestación de racismo en los estadios. De confirmarse los insultos contra Da Silva, el futbolista podría enfrentar una sanción que lo aleje de las canchas por varios meses.

Cristiano espera por una sanción justa

La Comisión Disciplinaria ya tendría en su poder el informe del árbitro y las pruebas audiovisuales del Estadio Alberto Gallardo. Se espera que en las próximas 48 horas se emita un pronunciamiento formal sobre la apertura de un proceso de investigación.

El caso de Franco Coronel pone nuevamente en debate la efectividad de los protocolos contra la discriminación en el torneo local. El fútbol peruano busca erradicar estas conductas que empañan el espectáculo y afectan la integridad de los deportistas profesionales.

