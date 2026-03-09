La reciente derrota de Universitario de Deportes por 3-1 frente a Los Chankas por la fecha 6 del Liga 1 generó diversas especulaciones en torno al futuro del comando técnico ‘crema’.

Publicidad

Publicidad

Tras el resultado adverso, algunos rumores apuntaban a un posible contacto con el entrenador uruguayo Jorge Fossati, quien llevó al club al título nacional en 2023 y 2025.

En medio de estos comentarios, el periodista deportivo Gustavo Peralta aclaró la situación durante su participación en el programa ‘Hablemos De MAX’, donde descartó cualquier acercamiento reciente entre el club ‘merengue’ y el experimentado entrenador.

Se descartó contacto entre Universitario y Jorge Fossati

Durante el programa, Peralta fue enfático al explicar que, pese al ruido mediático que se generó tras la derrota, no existe ningún tipo de comunicación entre Universitario y Jorge Fossati.

Publicidad

Publicidad

“Además, se tiene que aclarar una cosa: Jorge Fossati no ha sido contactado por Universitario ni por externos ni por gente allegada. Él está en su país con su familia, disfrutando de sus nietos. Esto es bueno aclararlo por respeto a Rabanal y a Jorge Fossati”, explicó el periodista.

Tweet placeholder

ver también Universitario tomó una decisión reciente y radical sobre Javier Rabanal tras perder con Los Chankas

De esta manera, el comunicador desmintió las versiones que señalaban un posible movimiento dirigencial para buscar el regreso del técnico uruguayo al banquillo del conjunto estudiantil.

Publicidad

Publicidad

La situación de Universitario tras la derrota ante Los Chankas

La caída ante Los Chankas dejó a Universitario con dudas en el inicio del torneo, ya que sufrió un 3-1 que sorprendió a propios y extraños, especialmente por el contexto en el que llegaba el equipo.

Con este resultado, la ‘U’ se ubica en el cuarto lugar de la tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 con 11 puntos tras seis jornadas disputadas. A pesar del tropiezo, el club todavía se mantiene en la pelea por los primeros lugares.

En ese escenario, la continuidad del proceso deportivo dependerá principalmente del rendimiento en los próximos encuentros, mientras que, por ahora, el nombre de Jorge Fossati no forma parte de ninguna gestión formal por parte de Universitario.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta descartó cualquier contacto entre Universitario de Deportes y Jorge Fossati.

Universitario se ubica cuarto en el Apertura con 11 puntos tras perder ante Los Chankas.

Los Chankas derrotaron al equipo dirigido por Javier Rabanal por un marcador de 3-1.

Publicidad