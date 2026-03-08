Hinchas de Universitario sentencian a Javier Rabanal tras perder ante Los Chankas: “Mañana Fossati en Lima”

Universitario de Deportes no pudo en su más reciente visita a la ciudad de Andahuaylas y perdió 3-1 frente a Los Chankas. En el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, el tricampeón del fútbol peruano ya no está invicto a esta altura del campeonato y muchas de las críticas van hacia Javier Rabanal, a tal punto de que el nombre de Jorge Fossati empezó a ser tendencia.

Si bien Universitario de Deportes se mantiene como uno de los candidatos al título nacional en esta temporada, no se puede negar que durante los primeros partidos del Torneo Apertura 2026 han evidenciando ciertas deficiencias y cambios que en el pasado reciente no se veían. Por ello es que los hinchas cremas se expresan en redes sociales y esperan el regreso de Jorge Fossati.

“Chau Rabanal. Boten al aprendiz. Mañana Fossati en Lima. El aprendiz destruyendo al equipo. Ni la sombra del año pasado”, “Traen a Fossati y no vuelvo a criticarle al viejo ni una”, “Adiós Rabanal y que vuelva Fossati. Así de simple es. Y dale ‘U'” y “¿Acá están las viudas de Fossati? Porque soy uno para unirme”; fueron algunos mensajes de los hinchas merengues a través de ‘X’.

De esta manera, queda totalmente clarísimo que el sentimiento de la afición de Universitario de Deportes no es para nada agradable respecto a lo que ven en el equipo. Cuando en temporadas pasadas estaban acostumbrados a otro ritmo de juego y a pasar por encima a cualquier rival de turno, hoy la situación parece que ha cambiado ya que le viene costando mucho más los resultados a favor.

¿Qué dijo Javier Rabanal tras la derrota de Universitario ante Los Chankas?

Luego de caer 3-1 en la ciudad de Andahuaylas frente a Los Chankas, Javier Rabanal habló en conferencia de prensa y analizó el rendimiento de su equipo. Además, evidenció que Universitario de Deportes no ha tenido un inicio de campeonato para nada sencillo ya que los rivales enfrentados son de bastante cuidado, tal y como sucedió el día de hoy en donde perdieron el invicto.

“Dominamos prácticamente todo el partido. Cada equipo jugó con su arma que más se le acerca a la victoria. No hemos estado finos. Después de empatar, justo nos metieron el segundo gol. Aquí jugamos siempre a ganar. Nos ha tocado salidas muy complicadas: Cusco, contra Sporting Cristal y aquí. Me parece un equipo muy completo Los Chankas y complicado. Hay que respetar a Los Chankas. El resultado me parece un poco exagerado”; aseguró Javier Rabanal.

