Malas noticias para Universitario en pleno arranque de la temporada 2026: el defensor paraguayo Williams Riveros desaprobó su segundo examen de nacionalización y, por lo tanto, no podrá ser inscrito como jugador peruano en la Liga 1, generando un problema inesperado en la planificación del plantel crema.

Esta situación obliga directamente a Universitario a registrar a Riveros como extranjero, ya que su próximo intento de nacionalización recién será el 28 de febrero, cuando el torneo ya estará en marcha; aunque, podría esperar hasta esa fecha, pero difícil no contar con la jerarquía de ‘Tarzán’ en los primeros partidos.

El impacto es fuerte a nivel administrativo, porque el club había estructurado su mercado de pases considerando que Riveros liberaría un cupo de extranjero, lo que ahora queda descartado y fuerza a gastar una plaza foránea en vano.

Desde la interna de Universitario reconocen que el escenario complica seriamente las posibilidades de reforzar otras posiciones, sobre todo en un contexto donde los cremas siguen evaluando fichajes ofensivos para la Copa Libertadores y la Liga 1.

Williams Riveros festejando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Williams Riveros sigue en Universitario?

Esta noticia también afecta directamente al comando técnico de Javier Rabanal, que tenía a Riveros como pieza fija en la zaga central, pero ahora deberá reorganizar su planificación considerando las restricciones de extranjeros impuestas por la Liga.

En resumen, el caso de Williams Riveros se convierte en un dolor de cabeza inesperado para Universitario, que pierde margen de maniobra en el mercado y ve cómo una apuesta administrativa termina condicionando su armado de plantel para toda la temporada 2026.

Di Benedetto y Riveros se presentaron al examen de nacionalización y solo el primero aprobó. (Foto: Universitario)

¿Cuántos años tiene WIlliams Riveros?

Williams Riveros tiene 33, juega de defensa y actualmente milita en Universitario. Además, tiene experiencia jugando en el fútbol de Paraguay, Ecuador y ahora en Perú.

¿Hasta cuándo Williams Riveros tiene contrato con Universitario?

Williams Riveros recientemente renovó su vínculo con Universitario y tiene contrato hasta diciembre del 2027. Hay que recordar que el defensor llegó en la temporada 2023 y es tricampeón de la Liga 1.

Datos claves

Williams Riveros desaprobó su segundo examen de nacionalización para la temporada 2026.

El defensor ocupará un cupo de extranjero al no poder inscribirse como peruano.

El próximo intento de nacionalización de Riveros podría ser el 28 de febrero, a menos que sea inscrito antes.

