El futuro de Martín Pérez Guedes no sería el retiro profesional. Conoce donde podría jugar después de salir sorpresivamente de Universitario.

Luego de confirmarse su salida de Universitario de Deportes, el volante Martín Pérez Guedes sorprendió a los fanáticos cremas. El mediocampista argentino reveló que tiene en mente jugar sus últimos partidos en un club muy especial para su corazón.

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En una reciente entrevista para el programa Al Volante, el jugador detalló los motivos por los cuales se alejaría de la alta competencia. El futbolista prioriza el bienestar de sus seres queridos en esta nueva etapa de su vida.

“Veo muy difícil regresar al fútbol profesional, para seguir lejos, no, de ninguna manera. Yo no voy a vivir en mi ciudad natal, pero sí en otra ciudad en la que decidí con mi familia vivir ahí”, manifestó el exjugador merengue.

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El histórico destino que espera por Martín Pérez Guedes

La realidad histórica y las declaraciones del mediocampista apuntan directamente al Club Atlético Huracán de Tres Arroyos. Esta emblemática institución de su país natal cumple de forma exacta con la descripción de su trayectoria inicial.

“Me gustaría jugar mis últimos partidos en el club dónde empezó todo. No lo he hablado todavía, pero sé que si lo hablo no habría problemas. Es un club que juega la liga de la ciudad. Por ahí que se pueden meter al regional que es para ascender a la tercera división de la categoría. Es como la Copa Perú”, detalló Pérez Guedes.

Huracán de Tres Arroyos vivió su época de oro en la máxima categoría del fútbol argentino justamente hasta su descenso en el año 2005. “Ese club estuvo en primera división en 2005 y fue cayendo, hoy está jugando en la liga de la ciudad nada más”, recordó el volante.

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Un emotivo reencuentro con sus amigos de la infancia

Para Martín Pérez Guedes, esta opción representa la oportunidad perfecta de colgar los chimpunes junto a sus seres más cercanos. El regreso al club de sus inicios tiene un valor puramente sentimental que trasciende lo económico.

“Todavía tengo compañeros que están jugando ahí, o sea que jugaron conmigo desde chiquito. Han jugado toda la vida en el club. Uno de ellos es mi mejor amigo y sigue jugando”, confesó con emoción.

El mediocampista cerró la entrevista revelando la interna de la charla que tuvo con su entorno íntimo. “El otro día le dije que me gustaría jugar con él y tampoco me podía creer, me dijo que le voy a hacer llorar”, finalizó.

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Martín Pérez Guedes podría jugar después de Universitario. (Foto: X).

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