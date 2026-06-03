Mientras Sporting Cristal lo quiere fichar, entorno de José Rivera detalla cómo es la relación con Universitario

El futuro de José Rivera se mantiene en discusión frente a la posibilidad de llegar a Sporting Cristal. Desde la 'U' están pendientes y tienen una postura que acaba de ser revelada.

Luego de los incidentes de José Rivera con camiseta de Universitario de Deportes, mucho se viene hablando de la posibilidad de que pueda cambiar de equipo pensando en el Torneo Clausura 2026. Es así que Sporting Cristal es uno de los firmes candidatos para ficharlo, incluso hay información de que habría llegado una oferta concreta, aunque la relación en Ate no sería tan mala.

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Fuente: Universitario.

Al margen de los rumores y de las habladurías durante el último tiempo en donde ponían a José Rivera lejos de Universitario de Deportes, en esta ocasión fue el representante del delantero quien aseguró que la relación entre las partes implicadas no está quebrada. Es más, confirmó que no ha recibido ninguna oferta de un equipo grande de cara al segundo semestre del 2026.

“La relación del ‘Tunche’ con la ‘U’ no está rota. ¿El club dijo algo hasta ahora? No hay nadie que diga que quiere que se vaya. ¿Sondeó algún equipo grande? No, y cuando me preguntaron dije que no hablaba nada con nadie. Yo no puedo asegurar nada, pero a mí me gustaría que el ‘Tunche’ se quede en Universitario”; declaró Narciso Algamis, agente de José Rivera, en Hablemos de MAX.

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🎙️Narciso Algamis: "La relación del Tunche con la U no está rota".



"¿El club dijo algo hasta ahora? No hay nadie que diga que (el Tunche) quiere que se vaya".#HablemosDeMAX #universitario #tuncherivera



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La irregular temporada de José Rivera con Universitario

Todavía con contrato en Universitario de Deportes hasta diciembre de este año y con la intención de Sporting Cristal en ficharlo pensado en el Torneo Clausura 2026, lo concreto a esta altura es que José Rivera no ha sido capaz de mostrar un rendimiento regular en lo que va de la temporada. En 14 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, tan solo ha completado 268 minutos de competencia.

En este periodo ha podido anotar 1 gol y no registrar ninguna asistencia. Es así que el popular ‘Tunche’ no pudo ganarse un puesto de titular dentro de las planificaciones de Javier Rabanal y ahora de Héctor Cúper. Tampoco pudo ser ese delantero decisivo y revulsivo que cambiaba la historia de los partidos como una gran opción de recambio, lo cual ahora genera cierta incertidumbre.

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Sporting Cristal ofertó de forma concreta por José Rivera

El día de hoy fue el comunicador Alan Diez quien confirmó la noticia de que Sporting Cristal realizó una oferta formal por los servicios de José Rivera. Durante la emisión del programa ‘Toco y me voy’, se pudo conocer que el atacante cuenta con el interés de la directiva rimense para llegar en el Torneo Clausura 2026, así que las próximas horas serán claves para conocer la decisión.

Fuente: @BSCervecero

DATOS CLAVES

1 gol en 14 partidos registra José Rivera con Universitario de Deportes.

registra José Rivera con Universitario de Deportes. Sporting Cristal ofertó formalmente por José Rivera para el Torneo Clausura 2026.

ofertó formalmente por José Rivera para el Torneo Clausura 2026. Diciembre de 2026 finaliza el contrato vigente de José Rivera con Universitario.