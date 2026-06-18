Universitario fue con todo por Matheus Uribe y llegó a tener un acuerdo económico, pero hay un problema que lo detiene.

Universitario de Deportes está muy cerca de concretar uno de los movimientos más impactantes del mercado de pases de la Liga 1. Luego de encaminar la llegada de Gianluca Lapadula, el cuadro crema ahora apunta a incorporar al experimentado volante colombiano Matheus Uribe, una de las figuras más reconocidas del fútbol sudamericano en los últimos años.

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Las negociaciones avanzaron de manera importante durante los últimos días y, según la información difundida, Universitario ya logró resolver el aspecto económico con el mediocampista Matheus Uribe. Este punto era considerado el principal obstáculo de la operación debido a la trayectoria y al nivel salarial del jugador colombiano.

Además, el panorama también sería favorable respecto a su salida de Atlético Nacional. El futbolista tendría encaminado un acuerdo con la institución colombiana para rescindir o facilitar su desvinculación, lo que permitiría acelerar una eventual llegada al fútbol peruano.

Con 35 años, Matheus Uribe aportaría experiencia internacional, liderazgo y jerarquía a un plantel que busca fortalecer su mediocampo para afrontar el Torneo Clausura 2026. El colombiano cuenta con pasado en la Selección de Colombia y pasos destacados por clubes como el Porto de Portugal y América de México.

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Matheus Uribe jugando con Atlético Nacional de Medellín. (Foto: Instagram Matheus Uribe)

Un problema personal mantiene en suspenso la decisión final

Cuando parecía que el fichaje estaba encaminado, surgió un nuevo factor que mantiene la operación en suspenso. Según reveló el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa Denganche, existe un asunto familiar que todavía impide que Matheus Uribe otorgue la aprobación definitiva para viajar al Perú.

“La ‘U’ y Matheus Uribe han llegado a un acuerdo económico; ahora todo depende del jugador. Él ya tendría todo acordado con Atlético Nacional y contaría con facilidades para salir del club. El problema es que hay un tema personal que lo frena a dar el sí definitivo. La ‘U’ le ha puesto como fecha límite mañana”, informó el comunicador. De esta manera, las próximas horas serán decisivas para saber si Universitario concreta otro fichaje de alto impacto y suma a una de las figuras más importantes del mercado sudamericano rumbo al Torneo Clausura 2026.

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🗣️ @Mauricioldm1: "La ‘U’ y Matheus Uribe han llegado a un acuerdo económico; ahora todo depende del jugador. Él ya tendría todo acordado con Atlético… pic.twitter.com/YaeO7U6wEm — DENGANCHE (@denganche) June 19, 2026

¿Cuánto dinero ganaría Matheus Uribe en Universitario?

Si Matheus Uribe firma por Universitario, tendría un sueldo mensual aproximado de 50 mil dólares, en promedio según sus últimos montos recibidos en Atlético Nacional.

¿Cuánto dinero vale actualmente Matheus Uribe?

Mateus Uribe vale 400 mil euros a sus actuales 35 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Matheus Uribe llegó a un acuerdo económico con Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

El volante colombiano de 35 años tiene encaminada su desvinculación de Atlético Nacional.

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló que un tema personal frena su fichaje.