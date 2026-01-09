“No inventen lo de Campo Mar”: el nuevo descargo de Jorge Fossati en su más reciente visita al Perú

Jorge Fossati volvió al Perú por un motivo muy especial y fue abordado por la prensa deportiva local en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entre las consultas que le hicieron, sin duda alguna la salida de Universitario de Deportes volvió a ser tendencia y el estratega desmintió con total contundencia el fastidio que le generó las supuestas condiciones que hizo.

Fuente: Universitario.

Y es que no podemos olvidar que durante el proceso de renovación que existió entre Universitario de Deportes y Jorge Fossati en las últimos semanas del año 2025, se habló bastante de que el entrenador uruguayo habría solicitado la posibilidad de entrenar en el Estadio Monumental y ya no tanto en Campo Mar como normalmente lo siguen haciendo. Esta situación acaba de ser desmentida.

“Yo ya aclaré bastantes cosas y dije que hay mentirosos, lo demás es una diferencia de visión que llevó al club a tomar la decisión que tomó. El club determinó un desgaste institucional y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar y que pedí chárter. Estar entre personas que mienten es el mundo del fútbol de hoy”; declaró Jorge Fossati para ‘Jax Latin Media‘.

El motivo por el que Jorge Fossati regresó al Perú

Al margen de que hoy ya no sea el entrenador de Universitario de Deportes, el nombre de Jorge Fossati sigue siendo un protagonista importante para el fútbol peruano. Por ello es que en horas de la noche será parte de la gala de premiación de la Liga 1 que se disputó la temporada anterior, con lo cual obviamente será elegido como el mejor entrenador del torneo por su título con los merengues.

Sabiendo de que su continuidad en la ‘U‘ terminó siendo bastante ajetreada por la manera en que se dieron las negociaciones, sobre todo cuando todavía tenía contrato por toda la temporada 2026, claramente las consultas de la prensa fueron en dicho sentido. En resumen, el popular ‘Nonno‘ evidenció cierto malestar por la desinformación y mentiras que se dieron entorno a dicho caso.

El nuevo proceso que afrontará Universitario durante la temporada 2026

Con Javier Rabanal como nuevo entrenador, Universitario de Deportes apunta a conseguir el tetracampeonato nacional en esta temporada 2026. Si bien la tarea no es para nada sencilla al ver que los rivales también se han reforzado bastante bien y buscarán el título a como de lugar, la base del equipo merengue se mantiene y solo habría que ver cómo se adaptan a la metodología de trabajo que viene planteando el estratega español en los trabajos de pretemporada.

