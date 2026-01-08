Sekou Gassama aún no llega al Perú y en Universitario tomaron una contundente decisión sobre su contrato

Uno de los episodios más controversiales en el mercado de pases del fútbol peruano tiene que ver con Sekou Gassama. Además de haber sido una sorpresa su fichaje en Universitario de Deportes, el hecho de que todavía no llegue al país para sumarse a la pretemporada del equipo genera dudas del rendimiento que pueda tener durante este 2026. Por ello es que ya se tuvo la decisión del club.

Fuente: Universitario.

Todo parece indicar que en la interna de Universitario de Deportes no están muy al pendiente de las habladurías y de los rumores en el medio local que indican que el acuerdo con Sekou Gassama podría estar en peligro. Es más, recientemente fue Álvaro Barco quien tomó la palabra y confirmó que seguirán esperando por el delantero ya que confían que pueda ponerse a punto al llegar.

“Si, de todas maneras, estamos comprometidos con él. Le hemos dado el valor junto con el entrenador porque se trata de un jugador que sin duda podemos poner al mejor nivel, más allá de la complicación que ha tenido. Eso lo valoramos, eso lo estudiamos bien y vamos a afrontarlo de esa manera”; declaró en primera instancia Álvaro Barco el día de hoy en conversación con la prensa nacional.

¿Cuál será la planificación de Universitario ante la demora de Sekou Gassama?

Frente a la situación de que Sekou Gassama recién llegaría a tierras peruanas a partir del próximo 20 de enero y así sumarse a los trabajos de Universitario de Deportes, en la interna del club están muy al pendiente de dicho escenario y tienen muy claro una especie de acondicionamiento liderado por el comando técnico para que el atacante pueda estar realmente en condiciones.

“El entrenador está convencido de que va a valer la pena esperar. El preparador físico está monitoreando con él para poder hacer entrenamientos y físicamente sabemos que es un jugador que marca la diferencia. Creo que vale la posibilidad, considerando que la Copa Libertadores es en abril para nosotros, creo que puede tener este valor y el sustento para esperarlo”; sentenció Álvaro Barco el día de hoy en las instalaciones de Campo Mar y así queda clarísima la postura de la ‘U’.

La complicada situación de Sekou Gassama que por ahora lo aleja de Universitario

De acuerdo a distintas fuentes en el ámbito local, Sekou Gassama tiene problemas familiares bastante severos que por ahora no le permiten estar junto a sus compañeros en Universitario de Deportes. En la interna del club lo sabían y por ello es que no hacen tanto drama al respecto. Veremos si es que el delantero mejora en dicha situación y acelera su llegada al país, de lo contrario continuarán las críticas y sobre todo la incertidumbre por parte de los hinchas al respecto.

