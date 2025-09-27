Es tendencia:
Manuel Barreto presenta nueva lista de convocados en Perú con la inclusión de Jorge Murrugarra

El exdirigente de Universitario sorprendió al elaborar una nómina con gran cantidad de jugadores del torneo local.

Por Nicole Cueva

© FPFManuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana.

Días atrás, Óscar Ibáñez generó sorpresa al revelar que, previo a los duelos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026, encontró una lista de convocados elaborada por Manuel Barreto.

Lo que le llamó la atención no fue solo la existencia de esta, sino que los nombres no correspondían a jugadores de categorías menores, sino a futbolistas que estarían destinados a la selección mayor, algo que le pareció inusual.

¿Quiénes integraban la lista de Manuel Barreto?

A raíz de esta situación, han salido a la luz los nombres de los futbolistas que el popular ‘Muñeca’ tendría considerados para futuras convocatorias. Entre los apuntados figuran Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Marco Saravia y Alfonso Barco.

La información fue dada a conocer por el periodista Horacio Zimmermann, quien aseguró que la nómina no se limitaba a esos nombres, ya que también incluía a Josué Estrada y Marco Huamán entre los posibles convocados.

“Los que estaban en la lista de Manuel Barreto en esa pizarra de menores, que no era una selección de menores sino una selección que va a ser confirmada para la próxima convocatoria. Estaba Hugo Ancajima, Marco Saravia, Alfonso Barco, Jorge Murrugarra. Tengo un par que estaban y que son de Alianza Lima, para que no digan que es todo de la U. Estaba Josué Estrada y el otro profesional de Alianza Lima que es Marco Huamán“, señaló el mencionado comunicador en ‘Doble Punta’.

Jugadores que no iban a ser convocados

Posterior a ello, Zimmermann indicó que jugadores como Luis Advíncula y Miguel Trauco no figuraban en la convocatoria Barreto. Incluso, resaltó que Renato Tapia podría dejar de ser tomado en cuenta, tras la controversia generada por su reciente publicación en redes sociales.

No estaba Luis Advíncula, no estaba Miguel Trauco. Renato Tapia sí estaba, hasta antes del tweet. Bueno, se las dejo ahí”, sentenció.

Nicole Cueva
